【武漢肺炎】威士特丹號或折返港　碼頭負責人：有權拒絕泊岸

武漢新型肺炎持續擴散，曾接載過至少8名確診內地旅客的郵輪「世界夢號」前日（7日）抵達香港，船上3,600人目前仍在船上進行隔離。另一班本月1日同樣由啟德郵輪碼頭出發的郵輪「威士特丹號」，船上有乘客亦懷疑染上新型冠狀病毒，被日本政府拒絕入境，要求郵輪折返香港，換言之香港有機會同時停泊2艘「疫船」。 啟德區議員張景勛接受《香港01》訪問時指，今早曾與碼頭負責人會面，引述對方指暫時未有收到消息「威士特丹號」確定折返香港，又表示並非日本政府建議返港郵輪就必須折返，郵輪自身有最終決定權，而據了解碼頭亦有權拒絕任何郵輪抵港。 入境處回覆指，郵輪決定停靠何處是船公司的私人業務，應交由船公司自行決定；海事處在收到入境申請時會再決定是否准許船隻入境。《香港01》記者正就此向海事處查詢。

郵輪「威士特丹號」原計劃今日抵達沖繩縣石垣港。（資料圖片）

「威士特丹號」本月1日由香港出發，原定4日停靠台灣花蓮港，疑因防疫人手不足被拒絕停泊，後入境高雄港時共有1,458名旅客，中國籍或有咳嗽、發燒等感冒症狀的旅客一律不得下船，其後抵達基隆港時同樣被拒絕停泊。郵輪原計劃今日抵達沖繩縣石垣港，由於停泊在橫濱大黑碼頭的染疫郵輪「鑽石公主號」共有61人確診，對日本已造成一定程度的影響，日本首相安倍晉三與閣僚開會後決定拒絕「威士特丹號」入境，要求船隻拆返香港。

根據資料，「威士特丹號」的最高載客量達1,916人，船上服務人員共817人。（網上圖片）

區議員引碼頭負責人：入境機會不大

根據資料，「威士特丹號」的最高載客量達1,916人，船上服務人員共817人，一旦郵輪折返香港，意味再有近2000名有患病隱憂的旅客抵港。啟德區議員張景勛表示今早與碼頭負責人會面，有向對方問及「威士特丹號」的情況，碼頭負責人解釋郵輪並非一定要遵照日本政府折返香港的要求，郵輪有權自行決定去向；而特首林鄭月娥早前已宣佈將於明日（8日）關閉啟德郵輪碼頭口岸，「威士特丹號」可以入境的機會不大。碼頭負責人又表示碼頭方面可按照機制拒絕任何郵輪泊岸。張景勛正在向有關當局查問最新消息及將會如何處理。

入境處回覆指，郵輪決定停靠何處是船公司的私人業務，應交由船公司自行決定；海事處在收到入境申請時會再決定是否准許船隻入境。《香港01》記者正就此向海事處查詢。

觀塘區議會主席蔡澤鴻同樣表示已持續監察「威士特丹號」的去向，現階段的消息亦指郵輪未確定會泊港。他解釋，當初「世界夢號」能進入香港水域是因為沒有人知道船上有疫症爆發，而「威士特丹號」則早已確認有染病乘客，政府未必會允許郵輪入境；加上啟德郵輪碼頭已停泊了「世界夢號」，未必有足夠空間再容納一艘大型郵輪。

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觀塘區議員批：政府未有交代 擴大恐慌

蔡澤鴻續指，暫時未知道「威士特丹號」上有多少香港人，但個人而言基於人道立場，不反對「威士特丹號」停泊香港，「冇理由由架船係海上飄黎飄去」，認為應對所有在船上的港人施予援手。但他強調即使容許「威士特丹號」泊港，亦要遵守「原船隔離」的原則，不能容許病毒傳入社區。蔡澤鴻又批評港府應為此事負上責任，若早於疫症爆發初期政府已全面封關，不會讓這艘載客達2千多人的郵輪出發；現時政府亦未有就此作出任何交代，令社會的恐慌持續加劇。

張景勛則對「威士特丹號」折返香港表示反對，香港現時已經要處理「世界夢號」上共3600人需檢疫個案，擔心再有疫船泊港會進一步加重醫護的人手負擔，亦會令當區居民更加恐慌。