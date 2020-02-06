【武漢肺炎】世界夢號旅客下午將量體溫　餐廳分流客人用膳

郵輪「世界夢號」上月前往越南航次中，至昨日至少有8名內地旅客確診新型冠狀病毒肺炎，本月2日郵輪由香港出發前往台灣的航次，遭台方拒絕船上人員登岸，昨早郵輪抵港時船上人員遭禁止茖船。 至今午（6日）近一時許 ，郵輪有廣播指下午二時將會於房內為旅客檢測體溫，旅客需準備口罩及健康申報表；另外，目前船上餐廳已進行客人分流。

下午將量體溫﹑填健康申報 餐廳分流客人

載有逾三千名旅客及船員的「世界夢號」，昨日抵達啟德郵輪碼頭，所有人士被禁不可下船，衛生署昨日表示將會向船上所有人員作體溫檢查及填寫健康申報表。未經許可下不能下船。至今日（6日）下午近一時許，船上旅客引述廣播指，下午二時將會全面為旅客檢測體溫，旅客需準備口罩及健康申報表，同時所有旅客需逗留在房間、等候衛署職員逐位體溫測試。據申報表內容可見，旅客需填寫個人資料﹑聯絡方法以及健康情況。

據了解，目前船上餐廳膳食已進行客人分流，而郵輪上的wifi已免費開放予旅客使用。

星夢：船上物資足夠供應​

星夢郵輪方面則表示，衛生署即將與船上旅客進行體溫測試和收集健康申報表，惟目前星夢郵輪尚未得到離船許可，仍需待衛生署通知。星夢續指，船上物資足夠供應船上全部乘客及工作人員，公司亦已全面開放船上的免費無線上網；船上亦一直有提供口罩給予有需要的人士，旅客可向服務台登記領取。據資料顯示，船上有九名兩歲以下的嬰兒，員工正陸續與他們的同行家屬聯絡，以支援嬰兒用品的需要。另外，公司亦已協助多名有緊急藥物需要的旅客，其親友已透過職員把藥物送到船上。