【武漢肺炎】世界夢號旅客滯留有賠償？　羅少雄：涵蓋範圍各不同

郵輪「世界夢號」上月19日航次中，最少八名內地旅客確診武漢肺炎。有旅客憂慮確診後保險賠償，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指醫療保險及旅遊保險，兩者涵蓋賠償項目各有不同，旅客購買前需重點留意所保險種類及保額。若保單日期已完成，滯留其間是否承保？羅少雄稱未能一概而論，而旅客向保險公司索償，需以「實報實銷」方式進行。

「世界夢號」上的乘客暫不准落船，船公司安排他們在房間休息，或到船上餐廳用餐。（張浩維攝）

羅少雄解構：保險公司承擔醫療費用、賠償原則

對於有旅客憂慮一旦確診武漢肺炎，保險公司會否承擔其醫療費用、作出賠償？國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，就情況分為醫療保險，以及旅遊保險兩個範疇。首先常見的「一般醫療保險」為，假如事主確診武漢肺炎，保險公司需要涵蓋保單列明的賠償項目，「任何情況下都要作出相應賠償。」

羅少雄指出，「旅遊保險」的保單涵蓋範圍各有不同，需要視乎保單的承保類別，「有啲保單可能會cover（包括）愛滋病或其他疾病，始終旅遊保險唔係強制（購買）或者係太貴嘅保險。」羅稱有關的保單賠償金額，均會有一個「高度限制」即指定賠償額。他稱，需重點留意所購買的保險種類及保額，相關的細則會詳列保單內。

若保單日期已完成 滯留其間是否承保？

就今次「世界夢號」旅客於啟德郵輪碼頭滯留一日多，有旅客反映保單日期，只是截至昨日完成，滯留時發生意外又能否承保？羅少雄表示，有關的賠償需查看條款細則，「保險公司賠償與否要睇情況，因為有好多不同因素影響。」羅指出旅客一旦向保險公司索償，會以「實報實銷」的方式進行，即只可以向其中一邊公司索償。他指出，有關索償需要約七個工作天，事主準備好所需文件即可。