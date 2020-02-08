【武漢肺炎】政府兩周不開區會無諮詢主席　秘書處急補鑊

因應新型肺炎疫情，政務司司長張建宗昨（7日）表示，未來兩星期內，包括區議會在內的政府所有的諮詢和法定組織不會開會，以盡量減少市民間的接觸。惟掌握何時開會實權的區議會主席，事情並未被諮詢。 據了解，區議會秘書直至今早，才向區議會主席及區議員發出通告，表明依照政府的整體防疫及工作安排，各民政事務處暫時未能提供場地，以及召開會議的秘書處服務。各區民政事務處已向區議會表示，將盡力配合議會運作，例如開會只要有錄音，都可以事後轉抄為正式紀錄。

民協今日(8日)表示，認為政府的決定，有機會僭越了《區議會條例》賦予區議會主席召開會議的職權，亦剝奪了區議員參與會議的權利。他們認為，《區議會條例》表明，區議會包括召開會議在內的程序，都由區議會自行訂定，政務司就召開會議並無角色。

按《區議會條例》第85條，只有行政長官在諮詢區議會後，才能向區議會發出必須執行的有關指示。民協質疑，張建宗既未諮詢區議會，亦不是行政長官，因而認為有關決定，沒有法理基礎。

民協認為政府的決定，有機會僭越了《區議會條例》賦予區議會主席召開會議的職權，亦剝奪了區議員參與會議的權利。(民協FB)

民政處：區議會可自行找場地開會

數名區議會主席均證實，他們在政府公布暫停開會2周之前，並未獲政府諮詢意見。據悉，各區區議會主席經討論後認為，政府無權阻止區議會召開會議，但亦得悉民政事務處並非有意阻止開會，更向他們表示，如果區議會自行找到場地，並有錄音，秘書處可代為轉化為正式會議紀錄。

對於另覓場地開會，有區議會主席笑指，不少區議會的議員數量眾多，「唔係一個辦公室就可以坐得到」，相信兩周內召開會議的機會不大。

根據《區議會條例》，區議會可自行訂立，包括決定開會時間在內的《區議會常規》；以深水埗區議會常規為例，主席在遇到一半或以上議員要求時，須召開會議，並由主席決定會議的舉行日期、時間等。

沙田區議會主席程張迎表示，在疫症當前，區議會亦有確切工作要做，他以沙田區議會為例，建議將有關抗疫的工作，留給為對抗疫情成立的特別工作小組處理。