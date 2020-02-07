【武漢肺炎】午夜起實施14日強制檢疫　5疑團未解　市民何自保？

武漢肺炎疫情持續。政府宣佈由2月8日凌晨起，所有從內地入境的人士，包括香港居民、內地居民和其他旅客，抵港後須要強制接受檢疫14日，當中包括14日內曾到訪內地人士。若違反強制檢疫令，一旦被定罪，最高可被罰款2.5萬元及或判囚6個月，屬刑事罪行。 在今日（7日）的政府記者會上，政務司司長張建宗及其他官員，多番強調今次的強制檢疫措施，主要依靠市民自律，但一些執行細節，包括若有人違法，執法部門會如何執法等，卻未有交代。

1. 從內地入境人士前往隔離處所途中，有何措施確保同一交通公具乘客不會受到感染？

在記者會上，有傳媒問及，政府會否安排車輛接送從內地入境的人士回家，或到已預訂的酒店，以避免在轉乘交通期間，有傳染他人的風險。但食物及衞生局副秘書長鄭鍾偉說，有關人士入境後可自行回家，換言之，政府沒有交代如何確保有關人士入境後，會直接回家，又或在乘搭公共交通期間，如何避免乘客受感染。

衞生署衞生防護中心在Facebook提醒市民，入境香港後須於兩小時內到達檢疫令上的指定地點，接受檢疫14日。

2. 政府容許的隔離處所包括酒店，但香港大學醫學院院長梁卓偉表明，酒店並不適合作隔離用途，因窗戶多無法打開，中央冷氣亦欠空氣流動。政府如何保障同一酒店的住客？

食物及衞生局局長陳肇始表示，只要有良好衞生，每日按清單自我檢查，衞生署人員亦會作檢測，強調強制檢疫政策是要自律及防範於未然，但卻未有交代酒店是否合適地點作隔離用途。

3. 從內地返港的港人若非自住，同住的家人是否同樣要接受強制檢疫14日？

食物及衞生局副秘書長鄭鍾偉說，除了從內地返港的人必須全程留在家中及不能離境外，其家人不受任何限制，可自由出入，換言之，若該人不幸傳染其家人，或有機會出現社區傳染危機。

4. 政府表示，若從內地入境的人士在港無住處，將獲安排進入港府的禁閉式營地，究竟這些禁閉式營地在哪？最多可提供幾多宿位？

政務司司長張建宗在記者會上並沒有交代有關詳情，即細節仍是個謎。他僅指，現時3個檢疫中心剩餘的位置不多，期望社會人士多包容及諒解，在政府覓地增設防疫中心時，不要意氣用事反對，又指政府正洽商警方位於八鄉的少年警訊中心用作檢疫中心。

5. 政府如何確保強制接受檢疫14日的人士遵從檢疫令，若有人違反，警方如何執法？

律政司司長鄭若驊表示，若相關人士違反檢疫令，即屬違法，警方將會拘捕他們，一旦被定罪，最高可被罰款2.5萬元及或判囚6個月，屬刑事罪行。至於如何能夠追蹤違反規例者，鄭若驊強調，有關人士不能離境，相信執法部門有相關手段追蹤違法人士，她希望每個人能守法，以保障自己及家人的健康。