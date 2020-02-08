【武漢肺炎・2.8】消息：一男子確診　18同枱打邊爐親戚多人不適

武漢肺炎疫情蔓延，本港今（8日）凌晨起實施強制檢疫令，凡14日內曾到內地人士，不論是香港居民、內地人或其他國籍旅客，必須留在家中、酒店或政府指定禁閉設施接受強制檢疫，為期14天，違例者可被罰款2.5萬元及入獄6個月。 目前全港有26人確診新型冠狀病毒肺炎。

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【21:23】消息透露，一名在灣仔律敦治醫院留院的年輕男子，晚上確診感染武漢肺炎（內地官方定名「新冠肺炎」）。消息指出，他潛伏期間曾與18名親戚一同打邊爐，有多人近日都感到不適。

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【21:00】馬會稱因應政府要求，須進一步控制賽馬日馬場入場人數，因此決定在未來三個賽馬日，即2月12日跑馬地夜馬、2月16日沙田日馬及2月19日沙田夜馬，除練馬師、騎師、當值董事及相關職員外，只會容許出賽馬匹的馬主進入馬場，估計顧客人數將進一步減至400人。所有顧客在進入馬場前須接受體溫檢查，並建議顧客在場內佩戴口罩。

馬場的設施只會有限度開放。於2月12日星期三的夜馬賽事，跑馬地馬場只會開放賞駿台及2樓和3樓的馬主廂房。當晚賽事不設馬場雙邊投注服務。

（左起）保安局局長李家超、食衞局局長陳肇始、特首林鄭月娥及商經局局長邱騰華出席記者會。（胡家欣攝）

【18:50】林鄭月娥承認使用未入伙的駿洋邨作為檢疫中心，目前附近主要是工廠區，附近有鄉村發展，已諮詢相關鄉委會。由於三個檢疫中心已額滿，當局計劃下周會啟用饒宗頤文化館。今日各有一名由內地來港而需強制檢疫人士，需入住西貢戶外康樂中心和曹公潭戶外康樂中心。

【18:40】被問到有807人經陸路口岸入境，為何只有161人須強制檢疫，為何警隊只抽查10人？林鄭月娥解釋，當中大部分入境人士經港珠澳大橋來港，到訪過澳門不納入強制檢疫令。她呼籲所有強制檢疫人士合作及自律，勿以身試法。

【18:30】林鄭月娥表示，本地生產線目前只有羅湖懲教所口罩工場及科技園一間公司。前者每月生產量已提高至180萬個，懲教署已招募800名退休人員加入生產，作24小時生產，令每月產量增至250個。新增的70萬個口罩，將會免費提供予食環署外判清潔工。

林鄭月娥表示，目前政府的口罩儲存為1,200萬個，只夠一個月用量。她呼籲如社會各界有途徑可以採購到口罩，盼捐贈予有需要人士。

【18:27】林鄭月娥表示，過去一個月，協調內地海關及生產商後，訂購了17,000個（後更正1,700萬個）。主要透過直接採購，並非要求「價低者低」。林鄭指，已在全球20個國家在400多個廠商，訂購到4,800萬個口罩，惟目前只得300萬個抵港。林鄭指她亦有參與採購工作，但多個國家實施了出口限制，及有多個不明朗因素。

【18:25】至於滯留湖北省的港人方面，林鄭月娥指，有保持緊密聯繫。了解到有部分當地港人有長期病患，有藥物需要，駐武漢辦已與衞生署協調，在私人市場購入藥物，再經政府負責運往當地，第一批藥物在昨日付運。

【18:18】特首林鄭月娥準備見記者。她表示強制檢疫令今日凌晨生效。截至下午4時（即生效首16小時），有8,953人入境，九成由機場乘坐國際航班抵港，另807經港珠澳大橋（682人）及深圳灣口岸（125人）入境。

有161人需接受強制檢疫，當中港人佔143人，餘下18人為非香港居民；當中148人在家居檢疫，2人在暫住地方，11人在酒店。警方已家訪十次，全部在家。

衞生署衞生防護中心公布最新疫情。（胡家欣攝）

【18:00】港龍工會今日召開緊急會員大會討論疫情相關事項，並要求管理層暫停所有往返中國的航班。港龍工會獲429名會員投贊成票，授權發動工業行動，惟早前提出的為期三日，即9日至11日的罷工行動則不通過。港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜表示，國泰及港龍早前以勞工法規警告同事罷工是違法，認為預早罷工令同事感很大壓力。因此今次將發動突擊罷工，但詳情會在明日（9日）的集會中討論，「醫護的罷工是好好的借鏡，只要齊心就有可能。」

【武漢肺炎】港龍工會大會否決周日起罷工三日 改為發動突擊罷工

【17:35】政府發言人呼籲各界加大力度減少社會接觸，市民如非必要，須盡可能留在家中。發言人表示，在保障公共衞生安全的大前提下，減少社交接觸對防止疫情進一步擴散非常重要，政府已呼籲所有政府法定和諮詢組織，包括各區區議會在未來兩星期取消活動及會議，各民政事務處不會提供場地及秘書服務召開會議。文化、體育、地區方面，亦取消了不同活動。康樂及文化事務署和西九文化區所有表演場地已關閉，約三千項節目取消；公共圖書館、博物館、體育設施均已暫停開放。

【16:48】衞生防護中心港口衞生科總港口衞生主任梁耀康醫生表示，世界夢號郵輪的所有船員都需要接受新型冠狀病毒肺炎快速測試，料2月11日，即4天完成。他指出，假如所有船員測試呈陰性，之後再傳播的風險便減低。

【16:46】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天未有新的確診個案，而26宗確診個案中，有5宗屬本地感染；3宗是可能本地感染個案。本地感染中，最遲發病者是1月28日發病；可能本地感染中，最遲發病日期是1月30日，當局未來會密切留意有無本地感染個案，及其發病日期，去評估本地傳播情況。她承認，當局不知道無病徵人士的比例，也不知無病徵者會不會有傳染性。

【14:40】公民黨沙田區議會穗禾選區議員麥梓健今日（8日）在其facebook專頁表示，他獲民政事務署確認，位於火炭未入伙的駿洋邨將會是隔離住所的選址之一，但署方未交代落實時間表。

【14:35】因應疫情最新情況，康文署今日宣布，原定於3月6日至15日在維多利亞公園舉行的花卉展覽將會取消，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。另一方面，康文署暫停接受及處理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請，直至另行通告。

【13:00】今日開始內地入境人士須強制檢疫14日，簽證不足14日的自由行旅客將被拒入境。但已經入境的非本港居民，可到入境處申請延長逗留期限。記者今日到灣仔入境處櫃位，發現有大批申請延期逗留的人，有持雙程證來港照顧幼兒的單非媽媽，獲延期留港28日；亦有持旅遊簽注的內地人申請延期被拒。

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【12:00】喬寶寶與印度餐廳派發一萬個口罩，只限長者領取。

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【10:25】強制檢疫令生效，今日早上6時半左右，深圳灣口岸人流稀疏，到9點半從內地抵港者不足十人。綜合回港人士說法，過關檢疫較以往比較嚴謹，回港者需填多張表格，亦要申報住址，檢測三次體溫才能過關。但亦有市民表示，檢疫人員沒提示他們須在回港後兩小時內返抵家中。有港人戴一層薄口罩過關回港。

【10:00】醫管局聯網服務總監楊諦岡，承認醫管局的保護裝備不足三個月存貨，當中截至周四（6日）共有1600萬個口罩，未包括已送到前線部門的份量，料可用約一個月。

【06:00】全國確診病例已達34,000宗，累計死亡人數達710人。其中甘肅新增死亡病例1宗，為該省首宗死亡病例。

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（衞生防護中心FB圖片）

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【04:30】皇家加勒比（Royal Caribbean）公司2月7日宣布，暫時禁止持中國、香港或澳門護照的人士登船，直至2月底為止。

【04:00】因應本港實施強制檢疫令，內地出入境管理部門自昨日(7日)起，暫停辦理內地居民赴香港商務簽注；對已完成製證、尚未發放的商務簽注，待政策恢復後重新製作。若主動取消申請，將可獲發還手續費。

商務簽注的有效期由三個月至一年不等，持證人可以一次或多次進出香港，每次入境香港最長可逗留7天。根據檢疫令規定，由內地入境香港需隔離14日，由於商務簽注只可逗留7天，持證人如從內地入境，會被拒絕進入香港。

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▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾三萬人確診▼