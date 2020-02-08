【醫護罷工】梁振英批李國麟「黨性凌駕人性」　促余慧明馬上辭職

武漢肺炎疫情持續，醫管局員工陣線早前一連五日罷工，要求政府及醫管局回應全面封關、醫護人員裝備不足等問題，工會昨晚（7日）宣布不會延長罷工。 全國政協副主席梁振英連日發文狙擊罷工行動，他今日再於Facebook表示，立法會衛生服務界議員李國麟指，護士協會下周二將商討是否要發起工業行動支援，包括罷工及按章工作，批評是「繼續以黨性凌駕人性，因此參加罷工的人員一定要面對後果，否則沒完沒了」。

梁振英在帖文指，身兼香港護士協會主席的李國麟今早在電台節目上表示，護士協會下星期二會舉行緊急會員大會，商討是否要發起工業行動支援，協會的中央委員會已經商討不同方案，包括罷工及按章工作。

梁振英批評，「醫護罷過一次了，失敗了，還要搞？李國麟等泛民議員和泛民工會繼續以黨性凌駕人性。因此參加罷工的人員一定要面對後果，否則沒完沒了。」

梁振英今早在另一帖文又指，醫管局員工陣線主席余慧明應該馬上辭職。他指出，余慧明在會員投票前，堅持要繼續罷工，「會員投票不達標，就延長投票時間，最後還是失敗。在宣布投票結果時表示，以沉重心情宣布不會延長罷工」。他質疑，投票結果說明大多數會員和余慧明在這重大問題上的立場相反，「作為主席，可以不辭職嗎？」