【武漢肺炎】民安隊守隔離營缺防護裝備　工黨倡警隊接手

武漢新型肺炎疫情持續擴散，政府現有的3個隔離營均由民安隊成員負責看守。有前線民安隊成員向《香港01》透露營內有隔離人士曾對民安隊作不禮貌行為，甚至曾有內地女士因沒有父母入院的消息，一度以利器威脅自殘。 工黨今日（8日）下午到灣仔警察總部外請願，要求警隊加派人手代替民安隊，接手隔離營的管理工作。工黨主席郭永健批評，政府未有提供足夠的防疫裝備予民安隊成員。

政府現時採用的3個隔離營，分別為西貢麥理浩夫人度假村、保良局北潭涌渡假營及鰂魚涌公園渡假村。（資料圖片）

政府現時採用的3個隔離營，分別為西貢麥理浩夫人度假村、保良局北潭涌渡假營及鰂魚涌公園渡假村，由民安隊成員負責管理秩序。前線民安隊成員向《香港01》透露，營內的隔離者多數屬於內地人，不少人被限制自由多日，情緒低落甚至變得激動，不下一次聽過有隔離者向前線擲飯盒等物件，甚至有一內地女士因為擔心入院父母情況以利器威脅自殘。

郭永健今日聯同工黨成員，手持寫有「警察有裝備，應該去防疫」的橫額到警察總部外請願。郭永健自言曾與民安隊成員接觸，得知現時政府是以兼職酬勞形式安排民安隊進行管理隔離營的工作，認為政府未有提供足夠的防疫及防護裝備予民安隊成員，加上有被隔離者以自殘威脅，對民安隊成員構成危險。

郭永健建議政府應派出受過專業訓練、並擁有足夠防疫裝備的警隊，負責管理隔離營秩序，擔當「防疫最前線」。眾人又高呼「警察兇狠，不是防疫逃兵」等口號，呼籲警隊負上防疫工作的責任。

郭永健又提到，現時警察有充足的防毒面罩，而醫護人員的防疫裝備開始短缺，故應將懲教署生產的CSI口罩留給前線醫護。