【立會選舉】民建聯初選細節曝光　設五區諮詢會　名單4月中揭盅

立法會選舉9月舉行，在去年區選大敗的民建聯銳意重整旗鼓，該黨中委會上月底通過確立黨內初選機制，由領導層及地區支部以投票、考勤等方式，「普選」黨友代表民建聯出戰地區直選和超級區議會議席。 有關的遴選細節曝光。原來該計劃已於本月3日開始報名，本月18日結束，在經歷包括五區諮詢會等一系列程序後，4月中將誕生「準建港之星」，代表民建聯出戰9月選舉。

民建聯的立法會初選機制名為「建港之聲2.0」，計劃已於本月3日開始報名，4月中將誕生「準建港之星」，代表該黨出戰9月選舉。（資料圖片 / 羅君豪攝）

據民建聯中央遴選委員會主席致有份投票會員的信，民建聯中委會將於本月25日定出「建港之聲2.0」的參加者名單，3月中下旬將舉行五區諮詢會，預料屆時各參加者需要解釋政綱及回答黨友問題，各參選人之間或有辯論環節。

該計劃將於3月30日至4月3日進行投票，並於4月9日開票，最後由民建聯中委會於4月中確認人選，誕生「準建港之星」，代表民建聯出戰9月立法會選舉。由於中委會確認遴選結果僅屬例行程序，換言之，民建聯將由誰出戰9月立法會選舉，最快4月9日揭盅。

民建聯在上屆選舉已首次舉辦黨內初選，其中在立法會區議會（一）功能界別，該黨區議員一人一票選出劉國勳代表競逐，當時地方直選亦有初選安排。

建制派目前在九龍西選區有4席，已呈人滿之患，其中民建聯的蔣麗芸、鄭泳舜的去留最惹人注目，今次計劃正為二人提供了比併機會。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

《香港01》早前獲悉，「建港之聲2.0」的投票機制中，民建聯中委、立法會議員、各地區支部主席及成員均有投票權，而且比例相若，確保不會出現領導層獨大的情況。



據悉，為了確保各參加者的公平性，有別於上屆首次舉辦的初選，在任議員亦需報名參與今次計劃，而除了黨內各板塊投票外，他們亦需要向黨友報告任內政績，議會出席率、以及在各媒體的曝光率等。

值得關注的是，建制派目前在九龍西選區有4席，已呈人滿之患，換屆時肯定要減少一隊以免「攬炒」，其中民建聯的蔣麗芸、鄭泳舜的去留最惹人注目，今次計劃正為二人提供了比併機會。

另外，在俗稱「超級區議會」的立法會區議會（第二）界別，黨主席李慧琼料繼續領軍，但今屆循超區晉身立法會議員的周浩鼎卻在區選落敗，無緣在此界別爭取連任，究竟他會否落戶地區直選，而他在超區騰出的空缺，又會由誰作替補，相信很快自有分曉。