【立會選舉】民建聯搞黨內初選　邊個想頂替周浩鼎出戰超區？　

距離立法會換屆選舉只餘大半年時間，不同政黨正進行內部遴選，其中民建聯中委會昨晚（21日）確立黨內初選機制，由領導層及地區支部以投票、考勤等方式，「普選」黨友代表民建聯出戰地區直選和超級區議會議席，下月接受報名。 民建聯去年在區議會選舉損兵折將，多名雙料議員連任失敗，包括循超級區議會晉身立法會議員周浩鼎，意味黨內要另覓人選出戰，據聞觀塘區議員、民建聯副秘書長顏汶羽有意報名參加黨內初選，頂替周浩鼎騰出的空缺。 不過，民建聯目前在區議會只有21席，僅夠提名一人參選，若要繼續派兩隊迎戰，將要向其他建制派「借票」。

顏汶羽是民建聯副秘書長。（資料圓片）

顏汶羽：不排除參選可能

民建聯中委會昨晚開會討論立法會選舉部署，決定以黨內初選方式決定出戰人選，具體評分機制仍未有最後定案，但據知民建聯中委、立法會議員、各地區支部主席及成員均有投票權，而且比例相若。初選機制對競逐連任的議員要求更高，包括要報告過去幾年政績、傳媒曝光率等。

其中在俗稱「超級區議會」的立法會區議會（第二）界別，主席李慧琼料繼續領軍，周浩鼎的空缺引來黨內第二梯隊垂涎，其中一人是觀塘區議員顏汶羽。現年34歲的顏汶羽地區出身，是前立法會議員陳鑑林的「徒弟」，他曾任青年民建聯主席，去年晉身黨領導層出任副秘書長，一直希望「上流」晉身立法會，目前正修讀嶺南大學政策研究博士課程。去年區選民建聯大敗，顏汶羽是少數成功保住議席的黨員。

對於會否參加黨內初選，顏汶羽接受查詢時表示，正思考在什麼崗位服務社會，現時不會排除任何可能性。顏汶羽參戰「超區」經驗豐富，早在2012年已首次參選「超區」，排在李慧琼名單幫手抬轎，上屆選舉亦繼續擔任李慧琼樁腳，今次會否由輔將變主將呢？

周浩鼎在區選落敗，失去超級區議會入場卷。（資料圖片）

整個建制派需商討佈陣

民建聯目前在區議會只得21席，隨著周浩鼎、劉國勳等雙料議員墮馬，具全港知名度及能力出戰「超區」的選擇不多，成功連任的立法會議員柯創盛，料繼續循九龍東參選，其餘區議員大多欠缺知名度。有民建聯中人指，該黨是否繼續派兩隊參選仍是未知之數，一來提名票不足，二來合適人選買少見少，而顏汶羽在黨內資歷、人緣等方面能否為各方接受，亦有疑問。

參加「超區」需15名民選區議員提名，民建聯若維持兩隊參選，需向其他建制派借票，故「超區」議席如何佈陣，需要整個建制派商討，若有更好人選出現，民建聯要保住兩席「超區」名額並非易事。