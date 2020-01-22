【立會選舉】民建聯定初選機制　「普選」直選代表　現任勢遇挑戰

立法會選舉9月舉行，不同黨派正積極協調出戰人選，其中在去年區選大敗的民建聯銳意重整旗鼓，中委會昨晚（21日）通過確立黨內初選機制，由領導層及地區支部以投票、考勤等方式，「普選」黨友代表民建聯出戰地區直選和超級區議會議席，下月初正式接受報名。



有民建聯中人指，在區選落敗的立法會議員周浩鼎、劉國勳等人，或可借參加黨內初選爭取出線權，以求延續議會生涯，而初選亦有利第二、三梯爭取曝光﹐但普遍相信現任議員有先天優勢，出線機會較大。

現任議員爭連任需匯報政績



民建聯中委會昨晚開會討論立法會選舉部署，領導層提出以黨內初選方式決定出戰人選，並計劃於2月初開始報名，預計4月初會有結果。據悉，除了5個地方選區外，超級區議會議席亦需進行初選。



至於初選評分機制，據悉民建聯尚未最後作實，需待下月初報名前才有定案，但據了解，民建聯中委、立法會議員、各地區支部主席及成員均有投票權，而且比例相若，確保不會出現領導層獨大的情況。



有民建聯中人坦言，在任立法會議員由於知名度較高，參加初選會有優勢，但據悉為確保各初選參選人的公平性，有別於上屆首次舉辦的初選，今次初選對在任議員的要求將較高，除了黨內各板塊投票外，他們亦需要向黨友報告任內的政績，以及在各媒體的曝光率。

蔣麗芸鄭泳舜去留受關注



初選對民建聯來說並非新鮮事，上屆選舉已首次舉辦黨內初選，其中在立法會區議會（一）功能界別，該黨區議員一人一票選出劉國勳代表競逐，而地方直選亦有初選安排。



有民建聯中人指，上屆初選預備時間較長，當時各參選人需要與所屬支部兄弟見面，並有答問大會解釋政綱及回答黨友問題，各參選人之間亦有辯論環節。以新界西為例，在2016年的黨內初選中，除了現任議員梁志祥及陳恒鑌有參選外，當時周浩鼎亦有參選，個最後被調到超級區議會界別出戰。不過，周浩鼎在區選落敗，失去超區入場券，究竟他最後會否選擇落户新界參選，成為焦點。



另一名民記人士說，設立初選可增加選舉民主成份，提升認受性﹐亦可讓一些在區選落敗的年輕黨友，有機會爭取曝光，甚至挑戰現任議員「拗手瓜」。該人指，現任議員由於有高知名度，出線機會最大，但由於地區支部佔分比例重，有意參選者若獲地區兄弟力撐，對現任議員來說可構成一定威脅，過往劉國勳、鄭泳舜得以「半爆冷」姿態跑出，主要歸功於「普選」的好處。



值得關注的是，建制派目前在九龍西選區有4席，已呈人滿之患，換屆時肯定要減少一隊以免「攬炒」，其中民建聯的蔣麗芸、鄭泳舜的去留最惹人注目，今次初選或為二人提供了比拼機會。