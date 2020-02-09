【武漢肺炎】14天強制檢疫點樣計？　去過內地再飛英國原來要隔離

新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，政府宣布本月8日凌晨起，所有經內地入境人士，抵港後須接受在家中、酒店或封閉管理營地隔離強制檢疫14日，當中包括香港人。 強制檢疫措施實施了兩日，社會關注重點大多是內地入境香港人數、執行成效等，但假如一名港人14日內曾到內地後返港，之後又再出行到歐洲如英國，當他回港入境時，究竟是否需要接受強制檢疫令？如果要，應如何計算隔離日子呢？

食物及衛生局局長陳肇始表示，在強制檢疫生效的首24小時，有57名從內地到港的旅客，和411名從內地返港的居民，需接受強制檢疫，至今未發現有人違反檢疫令。（資料圖片/李澤彤攝）

現時強制檢疫令針對內地入境香港人士，但只要有關人士抵港前14日內曾到訪內地，不論從哪個地方入境，亦一樣受強制檢疫令管制。舉例說，如有市民在本月4日即日往返內地，回港數天後轉飛英國，若在本月14日從英國回香港，就需要接受隔離。

根據衛生防護中心表示，由於該市民在4日曾到內地，故符合14日內曾到內地的要求，因此回港後仍需接受隔離。衛生防護中心強調，最重要是市民注意個人衛生，勤洗手以及戴上外科口罩。

至於何時開始隔離，究竟是計算從內地回港當日，還是從英國回港入境之日？衛生防護中心表示，隔離日應由本月4日計起，即本月18日才可回復「自由身」。換言之，若有關人士在18日之後才返港，即可避開14天強制檢疫。

食物及衛生局局長陳肇始今出席電台節目時表示，在強制檢疫生效的首24小時，有57名從內地到港的旅客，和411名從內地返港的居民，需接受強制檢疫，至今未發現有人違反檢疫令。她認為受檢疫人士若都聽從指示，有助大大減低社區爆發的風險。

對於現有檢疫中心即將爆滿，陳肇始稱政府已努力尋找新地點，呼籲公眾合作和包容，強調政府會做更多解說。她指檢疫中心不是擺放病人，進入中心的檢疫者亦不會外出，故不構成社區流動。