【武漢肺炎】300人遊行反西貢設隔離營　防暴警一度舉藍旗

政府昨日（8日）承認徵用西貢戶外康樂中心改設為隔離營，作武漢肺炎強制檢疫人士用途。消息傳出後，已有五名隔離人士入住有關隔離營。有西貢居民憂慮社區大爆發，今發起西貢遊行抗議把隔離營設於民居附近。 現場示威者與警方一度對峙，防暴警一度舉起藍旗，並進入西貢翠塘花園拘捕多人，至少一名男子被警棍擊傷，後腦出血。現場消息指，西貢戶外康樂中心隔離營的五名隔離人士，現已遷往曹公潭隔離營繼續進行隔離。

下午1時，約300名市民於西貢天后廟廣場聚集，反對政府在未有諮詢區議會及居民的情況下，將西貢户外康樂中心用作隔離營。抗議市民高呼「西貢隔離營，居民會喪命」、「不要西貢成疫區」、「不要社區爆發」、「民間播病毒，西貢一鑊熟」等口號，區議員陳嘉琳亦在現場收集簽名，聯署反對有關做法，天后廟廣場一帶有軍裝及便衣警員戒備、錄影。

街坊促政府選址新屋嶺檢疫

街坊周先生為遊行人士之一，他表明反對於西貢戶外康樂中心設隔離營是不想將傳染風險帶入西貢。周先生斥事件如霸王硬上弓。他認為，政府事前評估不足，若預測好疫情需隔離人數，事前應已有選扯，「但𠵱家西貢兩個隔離營都full晒，就夾硬拎埋呢個做」。

周先生認為，西貢戶外康樂中心鄰近民居，香港應有其他更遠離民居的選擇。他質疑政府為何不徵用其他遠離民居的設施，如廸士尼或已停用的新屋嶺作檢疫之用。

周先生的太太對於政府已啟用戶外康樂中心作隔離營感到不滿，「政府要咁做都控制唔到，但必須等公眾知道我哋嘅反對聲音，唔可以任由政府為所欲為」。

遊行人士派黃藍絲帶 指事件無分政見

參與遊行的張先生出發前在廣場派發黃藍絲帶，認為是次活動反對隔離營選址太接近民居，無分政見，兩種顏色的絲帶代表是次事件不分黃藍。他指身邊有人政治冷感，但當發生會影響到自身、家人的事情，亦會反思政府過往的做法，明白為何過去有人不滿政府做法。張先生指，除西貢戶外康樂中心外，政府亦在不同區域闢作隔離營，希望今日遊行可以喚醒香港人，站出來反對在太近民居的地方設隔離營。

警方一度舉黃旗 指正在進行非法集結

約下午1時半後，在天后廟集結的市民準備動身遊行，在場戒備的軍裝警一度舉起黃旗，警告在場人士正在參與非法集結。其間，一名外籍人士上前與警員理論，指在場人士只是進行和平集會，警員則回應指，要向集結市民解釋法例，並收起黃旗。市民後來由天后廟前往海傍方向，沿西貢海傍廣場圍繞市中心遊行，沿途高叫口號。

西貢區議會副主席解釋隔離營已停止運作

其間西貢市中心區議員梁衍忻引述西貢區議會副主席周賢明通知指，西貢戶外康樂中心隔離營的五名隔離人士，現已遷往曹公潭隔離營。惟現場人士仍然鼓譟，質疑「停止運作」未知是否永久停用，決定繼續遊行。

防暴拘捕多人 一名男子受傷倒地

近2時30分，當示威者行至翠塘路時，大批防暴到場。防暴警現場舉起藍旗，並進入翠塘花園，拘捕多名遊行人士。當中，至少一名男子被防暴警按下，並遭警棍擊傷。西貢離島區議員陳嘉琳指，該名男子受傷倒地，後腦出血。警方隨後於翠塘路截查大批在場人士，當中包括記者及其他遊行人士。梁衍忻指自己曾想進入屋苑調停，惟被警方阻止。

+ 3 + 2

另一名區議員何偉航對警方行動作出強烈譴責，認為西貢居民只是和平理性地表達訴求，卻被警員以暴力對待，不滿政府霸王硬上弓，在沒有諮詢居民的情況下，將戶外康樂中心變成隔離營：「西貢人忍夠了。」

警方：高峯時有300名人士進行非法集結

警方則於下午3時半在facebook進行直播，指高峯時在西貢約有300名人士正在進行非法集結。警方指現場人士沒有獲得不反對通知書，違反《公安條例》，警方亦收到報案，指有人在西貢公路堵路，呼籲市民要理性和平表達訴求，一旦有違法及暴力行為，警方會果斷介入及採取行動。