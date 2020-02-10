【武漢肺炎】上水鄉委會明午派6000口罩　每1籌換6個　部分撥村民

撰文：羅家晴
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新型冠狀病毒引起的武漢肺炎病情持續，全港陷入「口罩荒」，市民需要到處搶撲口罩。近日不少人士發起派發口罩行動，希望幫助有需要人士。其中上水區鄉事委員會主席侯志強今（10日）在Facebook表示，上水鄉事會明日中午12時將在鄉事會派籌，2時派發口罩。他稱只要手持香港身份證，每人即可獲6個口罩，先到先得，派完即止。
侯志強接受《香港01》查詢時表示，一共準備6000個口罩，部分派發給村民和村長，餘下會在明日派發，他預計將派發約600個籌，市民憑籌即可換取6個口罩。
侯志強今（10日）在facebook上載一段短片，片中預告明日下午2時將會在鄉事會派發口罩。（侯志強facebook）
侯志強表示，近日不少街坊向他稱缺乏口罩，「個個都話返工無口罩」，故他這次準備6000個口罩，分別派發給村民以及市民。
被問到政府今次在採購口罩有否改善的地方？侯志強就稱「唔理佢做得好唔好」，最緊要是自己做好事幫助他人，他稱每件小事加起來就可「集腋成裘」，成為大的好事。對於準備口罩時有否遇到困難，侯志強強調「有心就唔會難」，又稱會繼續搜索口罩，希望派發給更多市民。
侯志強曾在去年七月的上水遊行中向遊行人士派發飲料，這次他則準備數千個口罩派發給市民。（資料圖片/梁鵬威攝)
侯志強並非首次向公眾派發物資。去年7月13日的光復上水遊行，侯志強現身遊行路線，向遊行人士派發檸檬茶及礦泉水。當時雖然受到零星指罵，但他仍笑臉相迎，獲部分遊行市民接納，雙方相處大致禮貌、和平。