【武漢肺炎】上水鄉委會明午派6000口罩　每1籌換6個　部分撥村民

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎病情持續，全港陷入「口罩荒」，市民需要到處搶撲口罩。近日不少人士發起派發口罩行動，希望幫助有需要人士。其中上水區鄉事委員會主席侯志強今（10日）在Facebook表示，上水鄉事會明日中午12時將在鄉事會派籌，2時派發口罩。他稱只要手持香港身份證，每人即可獲6個口罩，先到先得，派完即止。

侯志強接受《香港01》查詢時表示，一共準備6000個口罩，部分派發給村民和村長，餘下會在明日派發，他預計將派發約600個籌，市民憑籌即可換取6個口罩。