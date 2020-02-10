【武漢肺炎】政府提醒「實時地點分享」訊息非騙案　突擊查檢疫者

本港自上周六（8日）起實施強制檢疫令，所有由內地入境香港人士，均需接受強制檢疫14天。其中政府資訊科技總監辦公室（資科辦）會透過WhatsApp或微信（WeChat）的「實時地點分享功能」，確保受檢者留在所申報的地方接受檢疫。 政府晚上在社交網站「添馬台」表示，因有市民懷疑要求分享實時地點的訊息是新式騙案，故希望澄清有關訊息確由資科辦送出，強調接收者只限於需接受強制檢疫14 天的人士。

政府稱，為加強監測工作，由明天開始，接受強制檢疫人士入境時，需在關口向衞生署人員提供手機號碼，並且即時測試啟動位置分享功能，以便資科辦控制中心人員進一步跟進。（資料圖片/余俊亮攝）

逾百人員以視像電話突擊檢查

政府指，資科辦人員會根據被強制家居檢疫人士分享的位置，檢查是否與他們申報的地址相符，同時會以視像電話方式進行突擊檢查，確保他們留在家中，強調資科辦已動員過百名同事負責相關工作。

政府又稱，為加強監測工作，由明天開始，接受強制檢疫人士入境時，需在關口向衞生署人員提供手機號碼，並且即時測試啟動位置分享功能，以便資科辦控制中心人員進一步跟進。