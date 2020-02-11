5名西貢區議員上周六將軍澳被捕　有人投訴被警方蓄意非禮

在上周六（8日），將軍澳有居民發起反對坑口設置武漢肺炎診所遊行，並悼念在反修例風波中離世的科大學生周梓樂，其後演變成警民衝突，事件中有5名西貢區議員被捕。 多名西貢區議員今日（11日）召開記者會，抗議警方當日「濫權濫捕」，厚德區議員王卓雅指，在被警方拘捕後，感受到被一名男警員蓄意非禮，稍後會正式作出投訴，並會與律師商討，考慮對該名警員提出私人檢控。

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區議員馮君安表示，當日議員在現場都有戴上議員證，但仍被警方無理拘捕，批評他們濫用暴力，並曾向市民直射催淚彈、向記者被噴胡椒噴霧，及用盾撞跌記者攝影機等。

西貢區議會主席鍾錦麟當日被捕後，被送往觀塘警署，由於當時在內地人被捕後在同一警署，為確保安全，故未有出席今日記者會。區議員黎銘澤表示，在今日區議會特別大會上，已通過臨時動議，要求警方派員到武漢對抗疫情。

坑口東區議員李賢浩表示，其女助理在當日被警方的催淚彈流彈擊中，令身上出現傷痕，而寶怡區議員謝正楓亦被流彈射中，尚德區議員李嘉睿指，自己當日亦被警方胡椒球槍射中額頭。

身兼富康花園業主立案法團主席的富君區議員陸平才說，當晚要求警方離開富康花園時，被多名警員出言侮辱，他譴責警方入侵富康花園私人範圍，侵犯私人產權。