【逃犯條例】銀髮族年三十晚集會　數百市民到場聲援被囚人士

約數百名市民出席銀髮族年三十晚集會，期間高呼「撐手足」，「和勇不分，齊上齊落」等口號，亦高唱《願榮光歸香港》、《海闊天空》等歌曲。 銀髮族集會發起人之一譚先生稱，現時因反修例運動而被還柙的人士有百多個，被還柙最久的一位已接近4個月。他指特地在年三十晚辦集會，是希望荔枝角收柙所入面的被捕人士知道，外面的人不會放棄他們。

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程翔：多月抗爭揭露香港制度弊端

資深傳媒人程翔上台發言時指，非常懷念及感激被還柙的人士，認為他們是犧牲個人自由而換取香港人全體的自由，更稱如果沒有他們的努力，逃犯條例已經通過，香港現在已經成為危險的地方。

程翔補充，過去多月的抗爭揭露了香港現時制度弊端及警察問題，亦令香港成為國際焦點及通過了美國的「民主及人權法案」。他指希望被還柙人士在這幾個月能鍛鍊心志，日後出來再為香港這個家奮鬥。

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深水埗區議員伍月蘭指，看到示威者受傷及流血時感到心痛，稱她感到最痛的一次，是見到一個年輕示威者正在離開時，被操普通話的警員粗暴制服但又無法阻止。她又指，參與這次集會是要向被囚人士表達他們並不是孤單的信息，並希望他們能撐到出來為止。

伍月蘭又指，雖然民主派去年區議會選舉大勝，但未來議會工作艱難，因為政府將封殺區議會，但相信港人不會屈服。