【武漢肺炎】駿洋邨駿逸樓269單位先徵用檢疫　 室內家俱電器齊備

政府上周六（8日）宣佈，將未入伙的公共屋邨火炭駿洋邨改作新型冠狀病毒檢疫中心，駿洋邨當區區議員、公民黨麥梓健收到消息，指駿洋邨駿逸樓有269個單位將會首先被徵用作隔離中心。他向記者提供駿洋邨室內照片，顯示單位放有桌椅、木櫃、風扇、熱水煲等日用物品，而一個門牌為3602室的單位門外貼有「單人床」的標示。 另一邊廂，有獲分配駿洋邨駿時樓單位的居民，在昨日(11日)中午才收到房屋署以短訊通知其入伙受影響，惟未有交代任何替代安排。麥梓健表示，他收到大量受影響住戶求助，有人現時住所已經退租，頓變無「無殼蝸牛」，他要求當局為住戶提供租金補償，或者為安排中轉屋。

麥梓健指，駿洋邨5座大廈中，駿逸樓相對較為遠離民居，「要轉個彎先到」。就他所知除了駿逸樓外，駿時樓亦有5個單位準備妥當，估計是預留給醫護人士或警員留宿之用。

有駿時樓居民昨日才收到房屋署以短訊通知入伙安排有影響，內容為「你早前接受了火炭駿洋邨的預配公屋單位。因應政府會暫用邨內某些單位作為檢疫設施，我們會盡快發信給你，講解如你不願意等待駿洋邨入伙的可能替代安排」麥梓健指連日來有多個居民收到同樣的短訊，包括五座大廈的住戶，預料政府打算全數徵用邨內所有單位，以備日後疫情爆發後有更多人需要隔離。

劏房戶等待上樓多年: 無咗希望

麥表示，收到逾50個受影響住戶求助，主要問題是有住戶一早已為子女安排轉校;其次是部份人的現時住所已經退租，「房東已經租咗俾其他，突然要同區再租其他單位真係太貴」；亦有等待上樓多年的劏房戶感徬徨，「政府忽然話搬唔到，好似無咗咁希望」他指有求助個案講述困難時難忍心酸，「喊到好崩潰」。

目前政府未有交代何時為受影響居民作替代安排，麥梓健要求當局為住戶提供租金補償，「原本公屋2000元月租，在外面租要8000元，中間的差額應該由政府賠償」；或者為受影響住戶安排免稅中轉屋。麥梓健指，其實大部份住戶都不想要賠償，「佢哋咩都唔要，只係想要番駿洋邨。」