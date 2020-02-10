【武漢肺炎】駿洋邨改檢疫中心　房署：已獲派住戶欲搬遷會配合

政府早前宣佈，將火炭駿洋邨改作檢疫中心。沙田區議員麥梓健今日（10日）在電台節目表示，駿洋邨居民原定月底可取鎖匙入伙。不過，獲編配到駿洋邨的公屋戶會有何安排，當局一直未有解釋，亦未有交代各項細節。 沙田區議會今日舉行特別會議，房屋署代表交代，在發出預配通知書時，已與申請人說未知入伙的確實日期，又稱考慮向接受預配的人士作出特別安排，包括若希望遷往其他屋邨，會在可行情況下盡量配合。

政府早前宣佈，將火炭駿洋邨改作檢疫中心。（讀者提供）

提供數以百計單位 料改變部份單位用途

政府在1月28日明言，未來一年將近落成、未入伙屋邨，均為不適合作為檢疫中心的設施。不過，直至上周六（8日）卻突然「改口」，宣佈將火炭駿洋邨作為檢疫中心，預料可於短期內提供數以百計單位。以此推算，在駿洋邨4,846伙公屋單位中，不會全部單位改作檢疫中心用途。

食物及衞生局副局長徐德義今日在區議會中承諾，以公屋單位作為檢疫中心時，會首先使用距離鄰近民居較遠的單位。

未有時間表何時改作檢疫中心

對於駿洋邨何時會改作檢疫中心，房屋署代表在區議會表明，暫未有明確時間表，又指駿洋邨已完成所有驗收工作。

被問及食衛局何時要求更改駿洋邨用途，代表未能提供確實日期，房署僅稱一直配合政府及其他部門的防疫工作，又指日前才知悉需要作進一步準備工作。

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若希望遷往其他屋邨 房署：盡量配合

房屋署又稱，在發出預配通知書時，已經與申請人說未知入伙的確實日期，亦提醒他們不要過早做轉校或轉工的安排。她稱，考慮向接受預配的人士作出特別安排，包括若希望遷往其他屋邨，署方於可行情況下盡量配合，亦會盡快接觸及通知受影響人士。

房屋署又說，現時無租金補償安排。在可行下，可考慮以抗疫基金或關愛基金協助，但目前未有細節。

曾擬作綠置居

翻查資料，駿洋邨共設5幢大廈，分別命名為駿逸樓、駿爾樓、駿山樓、駿時樓及駿湖樓。

特首林鄭月娥在2017年的首份《施政報告》中，曾提出將綠置居恒常化，並打算將駿洋邨改作綠置居出售，但後來遭房委會資助房屋小組反對，最終改為揀選長沙灣東京街項目麗翠苑，成為綠置居。