【武漢肺炎】梁卓偉：倘疫情不受控　或感染全球60%人口

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎蔓延各地，至今仍每日有確診個案。香港大學醫學院院長、公共衞生學院講座教授梁卓偉推算，如果疫情無法受控，最終可能感染全球60%人口。

如全球60%人受感染 死亡人數必定很高

世界衞生組織早前表示，全球未曾到訪中國但染病的個案，可能只是冰山一角。梁卓偉接受英國《衛報》訪問時，同意世衞的說法，指出現在「最重要是弄清楚冰山的大小和形狀」。

不少專家都認為，每個病患者平均可感染2.5個人，發病率高達60至80%。

梁卓偉指出，全球60%人會受感染是很大的數字，即使死亡率只有1%，病毒也能殺死大批人。

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世衛在日內瓦的會議，聚集了全球專家及政府人員，有部份中、台專家則透過視象會議參與。

梁卓偉出席世衞會議，在會上他提出，現時主要問題在於全球個案增長規模有多大，其次是中國現時採取的嚴厲措施是否有效，如果有效的話，其他國家就可以效法。

疫情或一波接一波 關注中國措施成效

梁卓偉指出，流行病學專家正試圖推算可能發生的情況：「是否全球60至60%的人口都會受感染？不一定，或者疫情一波接一波到來。病毒有可能演變成減低殺傷力，因為如果殺死了所有人，它也會因此而死，對於病毒生存沒有幫助。」

他提出專家正留意中國的措施：「中國這些大規模公共衞生措施，包括社區隔離和交通管制，是否有效呢？如果有效，我們可能在全球採用這些措施，還是其他地方無法採用呢？」

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中國經驗推廣全球 有實際困難待解決

梁卓偉表示，這些細節執行起來有很多困難：「就假設中國的措施有效，我們要考慮的是，需要關閉學校多長時間？可能將整個城市封閉多長時間？你可以讓人們不進入購物商場多久呢？此外，一旦取消限制，病毒會否再次爆發呢？這些都是十分現實的問題。」

而如果中國「封城」措施無效，現實就更令人難以接受，也就是無法有效控制疫情。

倡持續測試被隔離者 確保不帶病毒出去

梁卓偉指出，目前壓制疫情至關重要，而有感染者在一段時期沒有徵狀，會是一個大問題。他指隔離措施是必要的，而同時應確保隔離完畢的人們不會將病毒帶出去，建議每隔一段日子對被隔離人士進行測試，最理想的情況下是每兩天一次，如有確診，所有人都要重新隔離14天。