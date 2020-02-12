【武漢肺炎】改裝排氣管致播毒　謝偉銓促檢查所有患者住所渠管

青衣長康邨康美樓先後有住戶確診「武漢肺炎」，政府調查發現其中307單位的厠所排氣管曾被改裝，亦未有妥善密封，因此病毒有機會經管道空隙進入單位。 建築、測量、都市規劃及園境立法會議員謝偉銓昨(11日)到長康邨講解渠管及防疫問題，他指出涉事的康美樓的廁所渠管原設計本身問題不大，但若住戶自行作出不恰當改動，則會增加病毒經糞渠及氣喉傳播病毒的風險，他建議當局要加強抽查香港的住宅渠管及相關工程質量，並派員檢查所有確診患者住所的廁所渠管。

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謝偉銓指，大部分公共屋邨的渠管都設於室內，住戶或因認知不足、美觀及貪方便等原因，自行改動甚至移除部分渠管。他建議當局要加強抽查香港的住宅渠管及相關工程質量，認為房屋署應主動向渠管設於室內的全港公屋住戶，查詢及抽查其單位渠管有否作過改動，如發現有問題應立即修妥或採取其他臨時補救措施。另外要派員詳細檢查所有確診患者住所及上下層單位的廁所渠管。

謝偉銓提醒市民，如懷疑其單位的渠管曾作過不恰當改動或出現滲漏，應主動聯絡合資格人士檢驗及修復。

他認為，政府方面應與相關專業人士及學會合作，制訂有關住宅渠管的指引、範本圖則及宣傳小冊子，供市民及裝修工人參考；以及考慮直接或資助市民委聘相關專業人士，進行基本的住宅渠管檢驗及改善工作。