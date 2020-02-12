【武漢肺炎】醫院口罩用得太快？　陳沛然解釋隔離病房指引

武漢肺炎陰霾之下，無論市民還是政府，防疫物資都短缺，醫院口罩及保護衣物的使用量大增，儲備漸見不足。 外界質疑為何醫院物資用得這麼快，醫學界立法會議員陳沛然就引用指引，講解醫護人員的使用量。

進入隔離病房 要着「五件頭」防護裝備

醫管局日前表示，外科口罩儲存量約1,600萬個，只夠使用1個月，估計1個月用量接近3,000萬個，而藍色保護衣約有50萬件。坊間因而質疑，為何醫護人員不「慳住用」。

根據守則，醫護人員照顧新型冠狀病毒，需要佩戴N95口罩、護目裝置、PPE藍色防水保護衣、即棄手套及保護帽。

醫護人員進入隔離病房，需要佩戴N95口罩、護目裝置、PPE藍色防水保護衣、即棄手套及保護帽。（資料圖片）

每次進入隔離病房 都要一套全新裝備

陳沛然表示，醫護人員每日回醫院的途中，要戴一個外科口罩。進入隔離病房就要戴上上述「五件頭」保護裝備，當離開隔離病房，這些裝備全部都要脫掉，再清潔雙手，以免任何物品將病毒帶離病房。

醫護人員在隔離區以外活動，就要用一個新的外科口罩。

醫護人員之後進入第二間隔離病房，亦要全數戴上新的保護裝備，亦即是說，每次進入一間隔離病房，就要換一整套全新裝備，以免傳播病毒。

由於醫院是高危地點，醫護人員必須得到足夠保護，同時確保自己不會散播病毒，因此在疫症爆發時期，防疫用品的使用量就大升。