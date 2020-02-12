【武漢肺炎】陳健波所屬集團撥100萬　予工聯會建本地口罩生產線

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，全港出現「口罩荒」，不少政商界人士有意於本地自設口罩生產線「開源」，期望可解決口罩短缺問題。 立橋保險集團行政總裁兼立法會保險界議員陳健波今（12日）宣布，集團將從500萬的香港抗疫捐款基金，撥100萬予工聯會職業發展服務處，支持他們建立本地口罩生產線，在香港自設合符衞生標準的廠房，生產「香港製造 Made in HK」的口罩，他強調口罩完成後會送贈長者、基層家庭及有需要人士。

立橋保險集團行政總裁陳健波今（12日）宣布，集團將從500萬的香港抗疫捐款基金，撥100萬予工聯會職業發展服務處，支持他們建立本地口罩生產線。（資料圖片）

陳健波表示，香港現在經歷一個艱難時期，期望港人能用對抗沙士（SARS）的精神，「全港上下，團結一心，多些正能量，相互支持」。集團同樣感謝醫護、社福人士，在抗疫期間緊守崗位，作出無私的貢獻。「大家有錢出錢，有力出力，才能一起走出困局。」

陳健波在上月27日宣佈，集團將捐出1000萬元支援新冠狀病毒的抗疫行動，其中500萬元支援香港的抗疫工作，另500萬元給予湖北省。集團今（12日）已通過香港中聯辦的賑災專戶作出相關捐贈，期望善款能協助兩地加強疫情防控和病患救治工作，同心協力打贏這場防疫戰。