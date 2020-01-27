【武漢肺炎】陳健波所屬集團捐1000萬抗疫　支援香港、湖北省各半

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，立橋保險集團行政總裁、立法會議員陳健波今（27日）宣布，為支援香港及湖北省對抗疫情，立橋保險集團將捐出港幣1,000萬元，其中500萬給予香港志願機構在港進行民間抗疫工作，另外500萬則給予湖北省，以支援當地的抗疫工作。

陳健波表示，希望香港政府能夠推出有效措施，包括確保口罩供應正常，不會出現炒賣的情況。（資料圖片/盧翊銘攝）

促港府三招穩民心

陳健波表示，希望香港政府能夠推出有效措施，讓香港市民能安心，包括：

1.確保口罩供應正常，不會出現炒賣及抬價；

2.確保公營醫療體系足夠的人手、裝備及設施處理疫情，視乎情況給予有關醫護人員合適的特別津貼；

3.加強各出入口的管制、檢疫、申報及隔離措施，及時控制疫情避免擴散。

澄清非一刀切反對封關

陳健波早前在電台節目稱，中港兩地交流頻密，「大家都係一家人」，不可輕易「封關」，其後被部分人批評反對封關，他今日接受記者訪問時強調，他並非一刀切反對封關，而是要視乎實際情況，而當日他在電台所說的意思是，中港交流頻繁，中國幅員廣闊，香港許多日常生活必需品都來自內地， 所以不能隨便封關，但當時他亦指出如果疫情「真係好緊要」，死亡率又高， 港府便應再作考慮，「所以重點是不能隨便或者係輕率決定 封關，假如疫情嚴重惡化，封關的好處比壞處多，相信政府會作出適當的行動」。