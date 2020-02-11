【武漢肺炎】佛教聯合會捐4000個KF94口罩予工聯會　贈前線清潔工

武漢新型肺炎疫情惡化，全城陷於瘋搶口罩的狀態，本港外科口罩供應早已出現「一罩難求」，更高規格的N95口罩更為搶手。 香港佛教聯合會今日(11日)向工聯會捐贈4000個，阻擋病毒效力相當於N95的韓國口罩KF94，予前線清潔工友，冀為前線工友盡一點心意，及為他們打氣。

寬運法師：盡點心意捐口罩 冀疫情盡快消退

香港佛教聯合會會長寬運法師、執行副會長道平法師和何德心居士等人，下午帶同40箱共4000個KF94口罩，到達工聯會總部，並由工聯會會長吳秋北、服務業總工會秘書長洪美容和香港環保、物流及清潔從業員協會理事長林有貴及數名清潔工友接收。

寬運法師表示，得悉有不少工友需要在前線工作，但沒有足夠防護裝備，故由香港佛教聯合會發起、普門基金會贊助是次捐贈口罩行動。寬運法師強調，雖然捐贈數量不算很多，惟希望盡一點心意，表達關懷，又希望疫情盡快消退，大家可重回正常的日子。

清潔工：公司一星期派四口罩 根本不夠用

清潔工友曾先生表示，他從事「倒樓」的(即住宅大廈清潔工)，公司一星期只能提供四個口罩，根本不足以應付工作所需，加上現時是非常時期，「無口罩好危險」。

工聯會會長吳秋北感謝寬運法師和香港佛教聯合會的及時支援，為部分前線工友解決燃眉之急。