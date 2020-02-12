【武漢肺炎】民建聯倡檢查全港喉管　優先處理Y2型設計及確診大廈

新型武漢肺炎疫情持續，青衣公屋長康邨康美樓同座07室單位病人先後確診，政府凌晨撤離同座向單位住戶。康美樓屬Y2型設計，雖然港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表明，涉事單位排氣管曾被改裝而令患者感染，惟仍引起市民對所居住的單位喉管擔心。 民建聯今日（12日）與運房局副局長蘇偉文會面，提出應為全港公屋的喉管提供全面檢查，以令居民安心。 屯馬線一期將於後日（14日）情人節通車，該黨立法會議員柯創盛擔心，連接屯馬綫及觀塘綫的鑽石山站，難以承受客量增加，呼籲港鐵及早作好預案。

青衣公屋長康邨康美樓同座07室單位病人先後確診，引發其他公屋住戶的憂慮。（資料圖片/梁鵬威攝）

對於康美樓疫情引發公屋住戶對所住大廈喉管設計的擔心，柯創盛建議運房局為全港公屋提供全面檢查，以安民心，並優先處理同為Y2型設計、或曾有住戶確診或隔離的大廈，另應呼籲曾自行改喉管的住戶主動聯絡房署進行覆檢。

就防疫工作方面，柯創盛提出應將公屋的清潔級別由現時的緊急提升至超緊急，包括每半小時消毒升降機按鈕、以1:49漂白水消毒等，並為外判公司提供額外資源。

袁國勇雖已指出經房屋署工程師檢查，確認康美樓的U型隔氣管設計良好，不同於03年淘大花園的情況，惟周浩鼎指仍收到大量居民反映對Y2型設計表示擔心，認為負責的專家有責任公開為市民解釋並釋取公眾的憂慮。對於有隔離個案的大廈，周浩鼎稱收到居民反映房署未有增加相應的消毒工作，建議署方提供特別支援，例如為涉案樓層加倍消毒，以令居民安心。

屯馬線一期將於後日通車，包括大圍、顯徑、鑽石山以及啟德站。柯創盛批評運房局及港鐵對於事前及當日的安排，未有發放全面的資訊，擔心當日的人流會影響港鐵的正常運作。（資料圖片）

屯馬線後日通車 憂鑽石山、大圍迫爆

屯馬線一期將於後日通車，包括大圍、顯徑、鑽石山以及啟德站。柯創盛批評運房局及港鐵對於事前及當日的安排，未有發放全面的資訊，擔心當日的人流會影響港鐵的正常運作。作為九龍東立法會議員，柯創盛自言最關心連接屯馬綫及觀塘綫的鑽石山站，難以承受客量增加，呼籲港鐵及早作好預案，如安排特別接駁車應付突發情況。

葛佩㺬則擔心現時在繁忙時間已迫爆的大圍站，通車後情況會更為混亂，已嚴正要求港鐵増加人手指引乘客，及加設大型並清晰的指示牌。鄭泳舜提到，通車無期的土瓜灣站及宋皇臺站等市民十分失望，受興建鐵路影響多年，建議港鐵為該區居民提供轉乘優惠。柯創盛指蘇偉文整體認同民建聯的建議，希望當局盡快作出跟進。