【武漢肺炎】民主黨接祥華邨居民查詢　憂渠口被拆成康美樓翻版

武漢肺炎疫情持續，早前本港第42宗個案患者，與第12宗個案同住青衣長康邨康美樓不同樓層的07號單位，疑因單位糞渠的室內排氣口經改裝後，沒有密封而傳播病毒，引起同類型公屋住户關注單位設計及保養問題。 民主黨北區區議員陳旭明表示，接獲超過120名粉嶺祥華邨居民查詢，經視察後，最少有10個住戶當年在購買租置單位時，承建商更換洗手間馬桶後，聲稱廁所糞渠排氣管沒用而拆除，或沒有替住戶更換老化、滲漏並傳出臭味的廁所喉管，有關住户擔心會成為「康美樓事件」的翻版。

户主陳小姐一家10多年前透過租置計劃買入單位，當時房屋署安排承建商為單位換鐵閘及大門，亦有更換座廁。（龔嘉盛攝）

陳旭明表示，祥華邨有兩幢Y2型設計的公屋，而在全邨5千多個單位中，約7成單位是在租者置其屋計劃中出售，據他了解，不只Y2型設計的公屋才會出現排氣管設在馬桶後方糞渠側的情況，一些H型及井字型的公屋亦一樣，他要求房屋署盡快向公眾解釋全港共有多少單位出現同樣情況。

民主黨立法會議員林卓廷要求，房屋署必須盡快安排承建商檢查相同設計屋村，並作出改善工程，同時應設立熱線電話，安排專人接聽投訴，再轉交各分區保養承辦商。他又要求房屋署監察承建商的工程質素，以免出現改建標準不一情況，並呼籲市民勿擅自改建渠口，以減低病菌散播風險。

陳小姐其後發現排氣管被拆去，當時師傅解釋不需要該喉並用英泥封住渠口。（龔嘉盛攝）

住戶熱溶膠封實渠口自救

記者及後視察祥華邨祥順樓一單位，戶主陳小姐家人在10多年前，透過租置計劃買入單位，當時房屋署安排承建商為單位換鐵閘及大門，亦有更換座廁。陳小姐其後發現排氣管被拆去，當時師傅解釋不需要該喉，並只用英泥封住渠口。

陳小姐說，渠口多年來並無傳出臭味，但直至近日看到長康邨的事件後，發現自己單位有同樣問題，她稍後會以熱溶膠進一步封實渠口，以免有污氣洩漏。