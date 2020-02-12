【武漢肺炎】疫情下政府再檢視派錢機會？　建制指財爺口氣放軟

新一份《財政預算案》本月26日公布，建制兩大政黨民建聯、工聯會分別約見財政司司長陳茂波，齊齊要求政府全民派錢一萬，作為「抗疫津貼」。陳茂波近月雖未完全否定派錢，但多次表示持家要「睇餸食飯」，暗示派錢不可行。 不過，隨著武漢肺炎疫情持續擴大，市面陷入一片恐慌，市民紛紛搶購口罩、食米、廁紙等日用品，有與會建制議員指，陳茂波早前對派錢建議落閘時，疫情 仍未在香港出現，若今次《預算案》沒有「即食」措施支援市民，恐怕民怨會愈滾愈大，多名與會者指，財爺對派錢的口氣較之前放軟。 不過，有政府中人指，香港正面對經濟下行等不利因素，財赤可能不止是一、兩年，對派錢建議需要非常審慎。

民建聯轉口風要求政府全民派錢一萬元。（資料圖片）

加快派錢程序 倡財會獨立抽出審議

民建聯立法會議員今早（12日）與財政司司長陳茂波會面，建議因應現時疫情特殊情況，政府應向18歲以上市民每人派發1萬元抗疫津貼。政府是否派錢仍是未知數，但民建聯已建議為加快派錢進程，應把派錢一項獨立拆出，交由立法會財委會審議。

民建聯主席李慧琼指，本著「人人有、盡快、簡單及到位」四大原則，認為政府應特事特辦，不應等待《預算案》在立法會通過後才派錢，以及應免去複雜行政關卡。其黨友陳克勤說，每屆立法會在審議預算案時均有「拉布」情況，擔心1萬元「有排都未派到」，建議政府應把派錢一項交由立法會財委會審議，以加快審議進度，他相信建制派議員會同意有關做法。

事實上，每年財政司司長宣讀《預算案》後，財委會會召開特別會議審核開支預算，其後將於大會恢復二讀辯論。當通過二讀後，將進入全體委員會審議階段，以去年為例，16名非建制派議員合共提出156項修正案，但立法會主席梁君彥裁決只有56項可以提出，最後要到5月中才三讀通過《預算案》。

換言之，若要待立法會通過《預算案》後才籌備派錢程序，恐怕市民要待下年才收到有關款項。

外界關注陳茂波會否在預算案宣布派錢。（資料圖片）

陳健波：政府有需要可調動議程

若把派錢一項獨立拆出放在財委會審議，又是否會加快派錢進程？現時財委會議程正積壓多個項目，包括正審議的公務員加薪撥款，財委會主席陳健波接受查詢時表示，政府若有需要可隨時調動議程排序，若有關項目是有利整個社會，他歡迎政府調動排序。

不過，受疫情影響，立法會何時復會仍是未知之數，陳健波相信，陳茂波應可如期在月尾宣讀《預算案》，屆時財委會亦會復會，並會考慮在周六、日加會，以追回落後進度。