【武漢肺炎】工聯會倡預算案全民派1萬元　往返兩地港人提供交津

武漢新型肺炎疫情持續蔓延，政府預計疫情對本港經濟的影響很可能高於2003年沙士時期，特首林鄭月娥早前宣布，成立100億元防疫抗疫基金，協助紓困。 工聯會立法會議員麥美娟、郭偉强、陸頌雄、何啟明和工聯會新界東辦事處主任鄧家彪等人，今日(11日)與財政司司長陳茂波會晤，提出多項建議，冀政府能善用百億抗疫基金，對抗疫情，支援打工仔女。 麥美娟表示，政府雖然無法派口罩，但可在本月26日公布的《財政預算案》，向全民派發現金$10,000，以助市民用於防疫用途。

工聯會今日與財政司司長陳茂波會晤。(工聯會FB)

倡撥出五億予旅遊從業員免息借貸

疫情持續惡化，本港旅遊業、飲食業首當其衝，工聯會建議推出為期半年的緊急失業援助金，並向有需要的僱員提供免息貸款，包括撥出五億元給旅遊從業員作免息借貸，以支撐近期的失業或開工不足情況，另外撥出三億元作為旅遊發展基金扶持中小企旅行社；發放六萬元現金津貼，予受疫情重創的飲食、零售、消費及旅遊相關行業的中小企應急，紓緩倒閉及裁員的壓力。

工聯會同時提倡，暫停收取政府收費及各類牌照費和停車費；房協及食環署轄下街市及商戶應獲免租一年。

在抗疫措施方面，工聯會建議政府暫停採購價低者得原則，嚴禁炒賣；資助本地企業生產口罩和防疫消毒清潔用品，以及向長者、殘疾人士、長期病患者、少數族裔等弱勢社群派發口罩及消毒用品等。

向往返兩地港人提供交津

工聯會同時關注在疫情期間，仍需往返內地與香港工作的港人，例如為食品配送及物流從業員提供交通津貼，以及提供臨時居所或租金津貼，並建議向有需要而被隔離14日人士提供經濟援助。