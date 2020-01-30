【武漢肺炎】紡織界研改生產線增口罩量　鍾國斌：做得幾多得幾多

本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮，自由黨黨魁鍾國斌今日（30日）透露，下午將會與本地紡織業界廠商開會，商討本地商家能否在這段期間調整生產線，改為集中生產口罩，以解市民燃眉之急。 鍾國斌接受查詢時表示，紡織廠商如要改為生產口罩，最重要是有合適物料供應，「物料較機器重要，要車口罩好容易」，但由於現時內地工廠正放農曆年假，他希望可在本港工廠趕製，坦言「做得一千個得一千個，做得幾多得幾多，都係盡做」。

鍾國斌指，得知市面上的口罩短缺情況十分嚴重，他下午將會與本地紡織業界廠商開會，商討能否在這段期間改為生產口罩。（資料圖片）

對於市民連日搶購口罩及日用品，鍾國斌認為，市民無需過份恐慌，因為現時香港仍處於防疫階段，意即疫情未在社區爆發。他又指，昨日在超級市場購物期間，有職員告知一些消毒用品在早上開門時已被搶購一空。

政府應暫停所有內地旅客訪港

鍾國斌日前指，鑑於疫症潛伏期最長可達14日，特區政府應即時暫停內地旅客進入本港，以降低病毒擴散風險的機率，直至疫情好轉再作檢討。他今日再次建議，政府應暫停所有內地旅客訪港，又批評政府在防疫工作上「慢10拍」，即使聽了很多專家建議仍反應緩慢。

▼今早屈臣氏口罩售賣情況▼