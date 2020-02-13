【武漢肺炎】網民高價徵收CSI口罩　警：發現違法會主動跟進

新冠狀病毒肺炎疫情肆虐，本港市面上一罩難求，近日街上不少人使用由懲教署生產線生產、印有「CSI」字眼的口罩，惟CSI口罩主要提供給政府部門使用，懷疑有人將CSI口罩不法出售。警方近日發現有人於網上高價徵收CSI口罩，未知背後動機為何，若發現有人違法，會主動作出跟進。

今日警方於記者會稱，近日於網上發現很多不尋常購買CSI口罩的廣告，由於背後動機不明，警方若發現有違法的舉動，會主動調查動機為何。警方提醒市民，若購買來歷不明或盜竊得來的口罩，購買者亦有機會干犯盜竊罪或處理贓物罪，一經定罪，可判監14年，因此不鼓勵市民購買來歷不明口罩。而市民若有疑問，可致電「防騙易18222」熱線查詢。

警方稱，近日於網上發現很多不尋常徵收CSI口罩的廣告。（鄧詠中攝）

今早11時許，香港01記者於拍賣網站「Carousell」仍找到逾10個徵收CSI口罩的貼文，徵收價錢由一盒70元至500元不等，部份帖文中聲稱口罩是自用。

8個帖文中，有7個是徵收CSI口罩。（拍賣網站截圖）

近日街上不少人戴CSI口罩，警方稱疫情未發生前，政府會向非政府機構提供CSI口罩。而懲教署日前稱，自疫情發生後，已沒有將生產的CSI口罩提供給政府部門以外的機構，全數供應給政府物流署，主要給予前線衞生署和其他部門人員使用。