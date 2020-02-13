【武漢肺炎】郵輪隔離無效？　鑽石公主號將日本政府變反面教材

郵輪「鑽石公主號」因為曾經接載一名確診新型冠狀病毒肺炎的乘客，而要在日本橫濱大黑碼頭接受隔離，所有船員和乘客一直不准下船——除非他們確診患病，便會送往日本的醫療機構。據指，船上有約400名香港人。 隔離的原意是將人和人的接觸減至最少，避免傳播病毒。不過隨日子一天一天過去，郵輪確診患者愈來愈多。不少人開始質疑在郵輪隔離還是否有效，抑或所有人已經成為病毒的「箭靶」？疫情逐漸「失控」，日本政府面對的考驗愈來愈大。

截至2月13日，根據厚生勞動省公布，郵輪確診乘客和船員病例累計218宗。除了中國內地之外，新型肺炎疫情最嚴重的地方就是這艘有3700人的郵輪。專家認為，隔離措施已經失效，甚至增加「播毒」風險。約翰斯霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）高級學者阿達爾賈（Amesh Adalja）形容，郵輪幾乎成為病毒的靶場。有人提出，相比起在受污染的郵輪隔離，將所有人安全轉送酒店隔離或者是更好的方法。

郵輪「鑽石公主號」2月13日繼續停泊日本橫濱接受隔離。厚生勞動省同日宣布再多44人確診。（路透社）

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全員測試不可行？

隨愈來愈多人確診，郵輪船員和乘客都擔心自己會否「中招」。或者有人會問：為什麼日本不為所有人進行病毒測試？這個問題卻一直沒有答案。

日本政府官員上周指，一日只有能力為最多1,000人進行測試。厚生勞動大臣加藤勝信10日表示，研究是否可以在下船前為所有船員和乘客進行測試。不過内閣官房長官菅義偉同日卻指，很難為所有人進行測試。厚勞省官員迫井正深翌日又指，考慮擴大測試能力。兩日之內「彈出又彈入」，令人懷疑政府不肯全面檢疫背後是否另有原因。

曾經研究日本如何應對福島核災危機的坦普爾大學（Temple University）日本校區社會學教授克利夫蘭（Kyle Cleveland）形容，船員和乘客猶如困在監獄，質疑問題是否真的只在於未有能力進行足夠的測試。也有乘客指，如果只是後勤問題，日本大可以向外國要求援助。

2月12日，有醫護人員身穿防護衣在碼頭工作。（路透社）

全檢有難度 病毒太「古惑」

事實上，抽取樣本進行測試本身已經是一個難題。要準確測試病人是否帶有新型冠狀病毒，便要深入呼吸道抽取樣本，不能單做咽喉拭子。美國范德比爾特大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）預防醫學及傳染病教授沙夫納（William Schaffner）指出，最簡單的方法是做鼻咽拭子，另一個做法是將生理鹽水噴入肺部深處，但難以對船上數千人做這類採檢，而且兩種方法都可能令患者反胃作嘔或咳嗽，噴出病毒，對檢疫人員構成風險。

即使所有人都能夠接受測試，也不代表疫情隨即受控。東京慈惠會醫科大學分子流行病學教授浦島充佳指，船上的人目前處於潛伏期，測試結果並非準確。而且有愈來愈多病例證明，就算今日的測試結果呈陰性，之後再測試時有可能出現陽性結果。

外界擔心如果疫情未能受控，將影響日本今年主辦東京奧運。1月29日，有旅客在東京御台場的奧運五環標誌前留影。（美聯社）

政府難取信於民

乘客困在狹窄的船艙，內心愈來愈焦慮，但政府的資訊不透明卻使情況變得更差。危機管理專家形容，日本政府是處理公共衛生危機的反面教材。麥卡恩衛生保健全球日本公司（McCann Healthcare Worldwide Japan）的公共衛生策略家林英惠指，政府應該重覆解釋已知和未知的事，並表明何時可以得悉未知事情的資訊，聽起來似乎簡單，但持續做可以減少民眾的憂慮。

日本政府未有舉行定期和及時的記者會，資訊含糊。不少乘客都是依靠網上消息跟進最新事態發展，早期甚至船長宣布確診個案後，政府拖了數小時才證實消息。政策研究大學院大學衛生政策專家村上博美認為，官員需要處理大量事情，有時不知道如何回應，他們不懂得回應問題，同時覺得如果不能回應問題，舉行記者會便沒有意義，所以避免這樣的場景出現。

1986年發生的切爾諾貝爾核災間接導致蘇聯解體，證明災難隨時演變成為管治危機。面對嚴峻的疫情，有人批評日本官員未有詳細解釋措施背後的想法，與民眾的溝通策略也損害官民之間的信任。所謂「民無信不立」，安倍政府眼前的難題或許不只是「武漢肺炎」，更是一場政治考驗，尤其是今年正值奧運年，疫情有可能影響日本能否順利舉辦奧運會。