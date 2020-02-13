【夏寶龍掌港澳辦】劉兆佳：港澳辦升格　不認同張曉明「燉冬菇」

中央主管港澳事務機構大調整，國務院今日（13日）公布，全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任；免去張曉明港澳辦主任職務，改任港澳辦分管日常工作的副主任。值得注意的是，香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應兼任港澳辦副主任，屬回歸以來首次。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今次調職反映港澳工作體制的大調整，以及港澳辦的在中央系統中的升格，但不認為張曉明降職副主任是「燉冬菇」，或是因反修例風波而問責。

國務院今日（13日）公布，全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任。（中新社）

劉兆佳指，在中共四中全會後，中央表明要更積極主動地介入本港事務，並採取強硬的對港方針路線，避免香港成為外部勢力反華的基地。他表示，中央近月希望強化特區管治及由愛國愛港者治港，今次整合整個港澳工作系統，相信是為了安排更具政治地位及能量的人執掌港澳辦，特別是當駱惠寧接任中聯辦主任後，「張曉明未必能駕馭他」，所以才安排夏寶龍兼掌港澳辦。

對於有人認為張曉明降職副主任是「燉冬菇」，劉兆佳不認同這說法。張曉明未來仍會在港澳辦任職，「若燉冬菇的話，應會調離港澳系統」，反而他強調，張曉明仍為正部級官員，加上另外兩名正部級官員，即香港和澳門中聯辦主任均兼任夏寶龍副手，反映港澳辦在中央的地位提升，而香港事務在中央眼中亦越趨重要，「未必再只是本港的內部問題，而是涉及國家安全的事務」。

今次官員調動亦是回歸以來首次有中聯辦主任兼任港澳辦副主任，劉兆佳認為，這反映中央希望整合港澳系統，團結一致地貫徹中央對港政策。