【夏寶龍掌港澳辦】林鄭命運將如何？　分析：北京考量複雜得多

經歷去年逾7個月的反修例風波後，中央主管港澳事務機構先後作出大調整，繼1月4日由駱惠寧接替王志民出任中聯辦主任後，國務院13日公布，由全國政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任，張曉明改任港澳辦分管日常工作的副主任，駱惠寧與澳門中聯辦主任傅自應兼任港澳辦副主任，屬回歸以來首次。 各方關注，中央主管港澳事務機構換班後，特首林鄭月娥會否成為一個？

去年屢傳換人 習近平3次接見打破傳言

反修例衝突去年遲遲未息，林鄭被換的陰霾揮之不去，政圈多次傳出中央政府正考慮為港府換帥。英國《金融時報》去年10月更引述消息指，中央擬撤換林鄭，只待國家主席習近平拍板，更指接任人將於今年3月上台，任期至2022年本屆政府任期結束為止。當中的接任人選，包括金管局前總裁陳德霖及前政務司司長唐英年。

+ 2

但林鄭其後在一個半月內獲習近平三次接見，戮破換人傳聞。林鄭先在11月4日參加上海舉行的中國國際進口博覽會上，獲習接見，習近平當時強調，中央高度信任林鄭，充分肯定她和政府團隊的工作，止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務。

到了12月16日林鄭上京述職時，習近平稱讚林鄭在香港局面最為嚴峻複雜的一年中，展現出勇氣和擔當。其後林鄭出席澳門回歸典禮時，亦獲得習近平抽空接見她和團隊。

分析指換人與否需要考慮接任人選

隨着中聯辦王志民被換、港澳辦主任張曉明「降為」副主任，外界紛紛再度觀望林鄭的命運。外界揣測，從「兩辦」主任的變動，反映北京不滿香港局勢落至如此難堪的局面，相關官員需要問責。

不過有熟悉中央思路人士分析，港澳系統換帥與特首是否換人，牽涉截然不同的考慮，因為換林鄭或重組港澳體系屬兩回事，不能因此就認為下一個是林鄭，「換人不是排着隊的」。再說，今次港澳辦易帥，中央整合港澳工作機關的考量為主，問責問題非主要考量，「否則可以像湖北、武漢第一把手般，手起刀落，直接免職。」

另有建制派人士指，中央在研判是否換特首時，需考慮有否適合接任人選，加上民主派在去年區選中大勝，落選建制派區議員的選委會席位需要補選，為特首補選增添變數，故不能隨意換特首。