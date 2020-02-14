【港澳辦易帥】劉兆佳料溫和務實中產被統戰　不認同張曉明被問責

中央主管港澳事務機構再次出現大變動，國務院昨(13日)突然公布，全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任，原港澳辦主任張曉明改任港澳辦副主作，分管日常工作。 全國港澳研究會副會長劉兆佳評估，中央或會對港加大「統戰面」，更多「溫和務實」的中產階級會成為統戰對象。他認為，仍然有不少中產階層本着務實態度，「知道香港的前途繫於香港與內地能否緊密合作。」 劉兆佳亦不認為今次人事變動是對張曉明的「問責」，只是港澳辦升格成為領導港澳事務的工作機構，「與此同時張曉明沒有隨之升格。」他指中央有意安排更具政治地位的人領導港澳辦，惟張曉明不是中央的合適人選。

全國港澳研究會副會長劉兆佳。（鄧倩螢攝）

劉：人事變動屬自然發展 貫徹四中全會港澳新政策

全國港澳研究會副會長劉兆佳今(14日)早接受港台節目《千禧年代》訪問時，形容今次港澳辦人事變動是「自然發展」，自從去年中共四中全會頒布對港澳新政策，其後出現架構重組或人事變動貫徹新政策，以應對嚴峻政治局勢是意料之中。

他認為香港目前政治局勢有中美外國力量介入，香港已屬國家層面的事務，必須有新的應對方法處理。今次改組強化中央對港澳系統的領導，日後港澳系統會加強與愛國力量之間的協作，希望日後能夠駕馭甚至扭轉香港政治局勢。

劉兆佳並不認為今次人事變動是對張曉明的問責，「港澳辦升格成為領導港澳事務的工作機構，與此同時張曉明沒有隨之升格。」中央有意安排更具政治地位的人領導港澳辦，惟張不是中央眼中的合適人選。

「夏寶龍能義無反顧貫徹對港政策」

他表示，中央為應對香港內外反對勢力的夾攻，日後管治模式或會由特區政府及愛國力量組成的新管治力量應對。他又指中央選擇夏寶龍是看中他能夠義無反顧、大刀闊斧地貫徹執行中央對港政策，兼之夏在香港沒有人事利益關係，自然更能以國家利益為重。

劉估計，中央統戰方式或出現改變，不排除會加大統戰面，包括有更多溫和務實的中產階級會成為統戰對象，令中央在香港有更紮實的社會支持基礎應對反對勢力。劉解釋指，中產階級本身屬非常分化的群體，「不少中產人士思想比較激進，很多群眾運動由他們策動參與，但仍然有不少中產階層本着務實態度，知道香港的前途系於香港與內地能否緊密合作。」

他又表示，今時今日單靠香港政府的能力及威信未必足以應對香港形勢，日後在中央的更加強力的指導下，特區政府才有足夠威信駕馭香港局面。