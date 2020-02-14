【夏寶龍掌港澳辦】港澳系統頻頻變動　譚耀宗:：為提高治理水平

前中聯辦主任王志文在上月初突然被調職，中央改派剛退休的山西前省委書記駱惠寧擔任中聯辦主任，事隔一個月又再公布港澳辦主任新任命。國務院昨(13日)宣布，全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任；免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務。 頻密人事變動背後是否反映港澳辦系統出現問題？全國人大常委譚耀宗今(14日)早接受電台節目《千禧年代》訪問時表示，去年底的四中全會上已有決定，要提高特別行政區依法治理能力和水平，「當這方面有問題時就會再作調整」。

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍。（資料圖片）

中聯辦及港澳辦兩大統帥先後「落馬」，政界關注特首林鄭月娥會否成為下一個被刀對象？譚耀宗表示不想估計治港班子的人事變動，希望從特首到主要官員都努力，「特別係疫情，如何做到全力以赴、不負所托？中央和市民對我們有這麼大期望，官員應該責無旁貸。」

張曉明工作表現?「大家對佢印象都好」

譚耀宗表示，中央排出更高層次的人任港澳辦主任，張曉明改任副主任管理日常事務工作，「內地好多叫常務副主任，好多實質工作係佢去處理落實」譚耀宗又指，公告中強調張曉明正部級職級不變，可見張曉明不屬於降級，而是工作內容有變。

被問到張曉明任港澳辦主任的工作表現，譚耀宗指張對香港事務熟悉，認為他留在港澳辦是有需要，「佢喺香港期間嗰段日子，大家對佢印象都好。」

有解讀港澳辦今次人事變動有問責意味，包括修例風波中港澳辦未能上達香港真正民情。對此譚耀宗表示，香港社會開放，相信中央對香港民情掌握深入，惟有時香港事務變化快，「有時生活喺香港嘅人都覺得：點解會變成咁？」又指變動涉及眾多因素，包括互聯網、全球化現象、貧富差別以及年輕一代的想法。