【武漢肺炎】800私人教育機構聯署批政府零支援　盼代繳一半租金

武漢肺炎疫情繼續蔓延，教育局局長楊潤雄昨會見傳媒時表示，全港學校不早於3月16日復課。除了幼稚園教育機構，連同補習社及教育中心都受到影響。有教育中心東主表示，由一月底至今損失近40萬，導師的工資和租金全由私人儲備支撐，期望政府能提供適切支援。 約800間教育中心聯署促請政府給予援助，教育中心聯盟發言人蘇先生表示，希望政府能提供免息貸款及提供津貼等，如代繳停課期間的一半租金，助教育業渡過難關。

教育中心聯盟發言人蘇先生表示，希望政府能提供免息貸款及提供津貼等，如代繳停課期間的一半租金，助教育業渡過難關。（羅家晴攝）

有聯署的業界表示，教育局曾致電或發信給私營補習社和教育中心，要求他們在疫情期間停業，若不跟從則屬違規。發言人蘇先生稱，在中小學停課期間，近9成教育機構在2月份零收入，估計有8000間教育機構受影響，從事教育人員約10萬人，涉及超過10億元。

在葵涌有兩間中心的英譽中心創辦人饒義興表示，由一月底至今損失約3、40萬，當中租金佔8至10萬，導師工資每人佔約2萬等。他強調所有支出均由私人儲備支撐，但難以預料能捱多久。饒義興指，未來或要賣樓、向貸款公司借貸繼續維持經營。

在葵涌有兩間中心的英譽中心創辦人饒義興表示，由一月底至今損失約3、40萬，當中租金佔8至10萬，導師工資每人佔約2萬等。（羅家晴攝）

梁耀忠：若教育中心倒閉 復課後短期內難復業

對於有意見認為教育中心可提供網上教學，發言人蘇先生認為，網上教學展「不吸引的教學」，大多都不會成功，其中不少家長需要外出工作，在家的小朋友欠缺自覺能力和興趣觀看。他提到，曾提供免費的課程教學影片，但最終瀏覽量近乎零。

立法會議員葉建源表示，這類私營機構的功能重要，如託管服務和興趣培訓等。他指過往的特殊情況，如禽流感爆發時，政府亦有協助漁農界。葉建源認為，政府應具體介入，提供積極的協助；立法會議員梁耀宗則指，現時仍未知中小學何時復課，但私營機構仍須支付租金和員工薪金，導致業界經營困難。他認為若私營教育中心倒閉，難以在復課後短時間內復業，強調政府協助業界責無旁貸。