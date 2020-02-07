【武漢肺炎】楊潤雄盼文憑試筆試如期舉行　減少外地升學學生影響

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴大，教育局局長楊潤雄昨日（6日）表示，就香港中學文憑考試（DSE）的安排，宣布考評局決定將今年3月27日前舉行的所有考試延期，至於其他科目安排，教育局及考評局將在2月底作最終決定。 教育局局長楊潤雄表示，現時正觀察疫情情況，暫決定延至3月2日復課。他強調仍然希望維持到考文憑試，維持於7月內放榜，趕上英國公開試的放榜日期，減少對考生報讀歐美大學影響。

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當局的兩個方案，會在2月底作最終決定。

方案一：各科筆試及英文科口試，如期於3月27日開始舉行，體育及音樂科實習考試則延至5月舉行，中文科口試亦會延至5月18至26日舉行。放榜日期大約延後一周，暫時估計是7月15日。 方案二：延遲考試約4周舉行，各科筆試延至4月24日才開始，整個考試會於5月25日完成，體育科、音樂科實習考試，會於5月底至6月中舉行，但兩個語文口試取消，考評局會按比例調整中文、英文科其餘各卷比重，以該兩科其餘卷別分數計算科目總分及評級。考評局會盡量壓縮改卷程序所需時間，務求在7月放榜。

教育局局長楊潤雄昨日（6日）表示，就香港中學文憑考試（DSE）的安排，宣布考評局決定將今年3月27日前舉行的所有考試延期，至於其他科目安排，教育局及考評局將在2月底作最終決定。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄表示，現時正觀察疫情情況，暫決定延至3月2日復課，會給予充足通知予學校，並作緊密溝通，了解學校有沒有足夠的清潔用品等。他續言復課及公開試復課需要有全盤考慮，包括本地疫情情況、外圍因素、政府採取有效措施等。對於仍有老師需要到校工作，他指或有家長需要上班，未能照顧子女，學生選擇回校上課便能確保其安全。

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楊潤雄強調仍然希望維持到考文憑試，原因是不希望影響放榜日期，因有不少想到外地升學的學生，需要文憑試成績報考外地學校。（羅君豪攝／資料圖片）

楊潤雄強調仍然希望維持到考文憑試，原因是不希望影響放榜日期，因有不少想到外地升學的學生，需要文憑試成績報考外地學校，如採用方案一的話，預料放榜日延遲一星期，續言仍然能夠趕上英國公開試的放榜日期，盡量減少對學生報讀歐美大學的影響。

他同意文憑試是中學生「最重要的考試」，如要取消兩科口試並非最理想，是非不得已的決定。惟楊潤雄指要考慮疫情發展，考生應優先顧及自身安全問題，他相信考評局會有客觀評分方法計算相關比重。

香港考試及評核局秘書長蘇國生表示，最希望能做到方案一，因為讀寫聽說的科目內容均有涵蓋在內，能達致人人平等，如最終只能達至方案二，口試方面將會按比例，以統計學方法計算，過往亦有例子參考。（張浩維攝／資料圖片）

香港考試及評核局秘書長蘇國生表示，最希望能做到方案一，因為讀寫聽說的科目內容均有涵蓋在內，能達致人人平等，如最終只能達至方案二，口試方面將會按比例，以統計學方法計算，過往亦有例子參考。他透露昨日（6日）與不少學校開會，對校方提供大量考試場地等的支持「非常感動」，又稱考評局亦會透過增聘評卷員等，加快評卷及放榜，希望能將影響減至最低。

至於考場及考生的衛生方面，蘇國生指考評局會提醒工作人員及考生注意衞生，要戴口罩，考試第一節前要展示體溫表，學生如出現發燒情況，亦不應考試。另外，考生要申報考前14日沒有到內地，若考生不實申報，或取消資格。

至於小學呈分試，楊潤雄稱，學校遞交第三次呈分試將由4月24日延至5月11日，令學校有較充裕時間安排工作。他稱，若小學未能在3月9日或之前復課，將取消第三次呈分試，小六學生的派位組別，則會按小五下學期及小六上學期的校內成績作決定。