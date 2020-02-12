【武漢肺炎】楊潤雄：教職員視像會議授課　疫情未退復課日期待定

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎襲港，全港中小學及幼稚園停課至3月2日。教育局局長楊潤雄撰文指，市場上出現不少免費且簡單易用的網上視像會議程式，學校管理層可應用這些程式與科組人員召開遙距會議處理校政，教師亦可運用視像會議功能，與學生群組進行實時網上授課。 楊潤雄又表示，疫情暫時未有消退的跡象，復課日期仍有待確定。

楊潤雄表示，疫情暫時未有消退的跡象，復課日期仍有待確定。(教育局圖片)

楊潤雄今日（12日）在「局中人語」專欄撰文，過去二十多年，教育局合共投放140億元推行四個「資訊科技教育策略」，而目前每年用於資訊科技教育的經常開支亦達7億元，加上教育局持續提供的教學資源、師資培訓和到校支援服務，讓學校充分發展其校本策略和老師的專業能力，電子學習已逐漸成為學生日常學習的重要一環。

楊潤雄提及，市場上出現不少免費且簡單易用的網上視像會議程式，而同時上線人數可以多達250人，學校管理層不但可應用這些程式與科組人員召開遙距會議處理校政，教師還可運用視像會議功能與學生群組進行實時網上授課。

楊潤雄表示，雖然這次疫情暫時未有消退的跡象，復課日期仍有待確定，但有信心大家可以透過有系統的電子學習計劃，達到「停課不停學」的目標。

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對於有家長擔心子女在停課期間追不上學習進度，部分人擔心家課太多、難明。楊潤雄呼籲，學校以保持學生的學習動力和興趣，以及不增學生、家長壓力為原則，學校按班級為各科訂立每周網上學習計劃，令學生可於停課期間有系統地繼續適量學習。

楊潤雄指教育局稍後會聯絡各學校，了解「停課不停學」的落實情況。他相信「危」中有「機」，今次疫情可讓學界進一步發揮電子學習的優勢。