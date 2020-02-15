【夏寶龍掌港澳辦】政治生涯三度峰迴路轉　入官場前打過這份工…

全國政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任，成為繼香港回歸首任港澳辦主任廖暉後，第二個執掌港澳辦的副國級官員。 香港政圈對夏寶龍所知不多，回看其數十年官場生涯，共青團為起點，浙江省成躋身中共上層的主跳板，2017年後仕途進退三度超乎意料之內，空降港澳辦是其中之一，另外的兩次是……

2006年，時任浙江省委書記習近平(左一)、省委副書記夏寶龍(左二)出席浙江記者站座談會。(人民網)

與同一個年代出生的駱惠寧（現任中聯辦主任、兼任港澳辦副主任）一樣，夏寶龍17歲便投身社會；駱的第一份工是煉鋼廠工人，夏則執教鞭。

由1969年至1972年足足三年間，夏寶龍都是為人師表，先後在河北大學附屬中學、天津市河西區解放南路小學當教師；其後又到過天津師範學院進修，可說與教鞭有緣。

1972年10月，20歲的夏寶龍加入有「中共幹部搖籃」之稱的共青團，從此走上截然不同的道路，一直由河西區街道黨委書記、區委書記，一步步爬上天津市副市長、中共中央候補委員。當時夏寶龍45歲。

2003年是夏寶龍為官生涯的最大轉捩點。當年他由天津調任浙江省委副書記，成為時任省委書記習近平的第一副手，前後共事4年。2012年習主政全國，夏亦主政浙江，從此躋身封疆大吏之列。

曾為北京市委書記大熱人選

2017年，夏寶龍到了65歲正部級退休年齡紅線，其仕途亦起變化，前後三度令人出乎意外。

當年，外界都猜測，作為習的舊部、且快將卸任浙江省委書記的他，很有機會更上一屢樓，接替快退休的郭金龍出任北京市委書記，並晉身政治局委員，成為中共最高權力層25名成員之一。不過有關猜測最後落空，國務院宣布夏寶龍轉任人大常委會環境與資源保護委員會副主任委員，其中共中央委員身份亦未獲延任，令外界跌破眼鏡。地方大員被調離一線崗位赴人大任職，即意味從此退居二線。

港澳辦更新官方網站，顯示領導層新架構，夏寶龍兼任主任、黨組書記。

失落入京機會 翌年「爆冷」升任政協副主席

不過，正當大家以為夏寶龍政治生涯快將終結之際，不足一年夏便「起死回生」，於2018年全國「兩會」上爆冷「當選」全國政協副主席，躋身中共「黨和國家領導人」行列，且兼任政協秘書長，成為政協「大管家」。這一變化，又一次令人出乎意外。

再次令人想不到的是，今年已屆67歲的夏寶龍，在毫無先兆下，臨危受命兼任港澳辦主任，為中央重整港澳工作系統「打前鋒」。夏跟駱惠寧一樣都是出身封疆大吏，有別於以往長期從事港澳工作出身的技術官僚。中央起用擁有豐富地方管治經驗的大吏掌管港澳體系，足見中央提升了對香港問題的關注程度。