【武漢肺炎】1須家居隔離病人求診　律敦治醫院翌日才匯報

武漢肺炎疫持續，本港自上周六（8日）起實施強制檢疫令，所有由內地入境香港人士，均需在自行申報的住處進行家居隔離14天。公民黨議員譚文豪今日(14日)收到醫護人員投訴，指過去兩日並有8名理應正接受家居隔離的人士，自行到律敦治醫院求診，甚至試圖隱瞞曾到內地，惟醫院得悉事件後疑未按隔離令向衞生署及警方通報，而是任由各人離開。譚文豪批評有關人士行為自私、不負責任，同時質疑隔離令成效及執法能力。 醫管局今晚發新聞稿，指翻查紀錄，在2月12日和13日，律敦治醫院曾有三名於過去14天內到訪內地的病人到專科門診診所求診，其中一名在2月13日下午求診的病人，在2月8日實施新衛生條例後從內地進入香港，院方為謹慎起見今日（14日）已將有關情況通知衛生署。

譚文豪指，聽聞有8名人士分別到律敦治醫院的骨科、外科和心臟科求診，在檢查和登記資料過程中，均未有透露曾到兩地外遊，直至醫生經系統查核出入境紀錄，才發現實情，並向上報醫院管理層，惟部門經理未有打算通知衞生署和報警，更任由病人離開。

目前，如有人違反檢疫令3次才被安排入住檢疫中心，譚文豪直指現時法例阻嚇力不足，「你沒有阻嚇力的話，市民都會離開所謂的家居隔離」，促政府應檢控違法者以及向醫院提供清晰指引，以便處理家居隔離人士到院求診的情況。

過去兩日三人曾違規欲離港

食物及衞生局局長陳肇始在今日傍晚的記者會上，回應記者有關提問，僅表示正就事件調查當中。目前共有5362人接受檢疫，4782人是港人，其餘580人是內地人，絕大部分在家居檢疫。

特首林鄭月娥再補充，過去兩日成功截獲3名正接受隔離檢疫人士企圖離港，並已送到24小時看守檢疲營。相關部門已把資料交予律政司等，律政司及衛生署正研究提出檢控。



記者會後三小時，醫管局發出新聞稿，指八名隔離人士曾到律敦治醫院的專科門診的傳聞並不屬實。新聞稿說，翻查紀錄，在2月12日和13日，律敦治醫院曾有三名於過去14天內到訪內地的病人到專科門診診所求診，經初步評估及了解過病人的外遊記錄後，門診部已為病人更改覆診日期。該三名門診病人中，其中一名在2月13日下午求診的病人，在2月8日實施新衛生條例後從內地進入香港，院方為謹慎起見今日已將有關情況通知衛生署。換言之，院方翌日才匯報有關情況。

醫管局表示，現時衛生防護中心正與醫管局、入境處及私隱專員公署理順流程，研究在隔離人士覆診前加強與醫管局的溝通。

醫管局呼籲任何人如在過去14天曾於內地逗留，不應到專科門診診所求醫，持有專科門診預約安排的人士，可致電相關診所更改覆診日期或安排補充藥物，並已在專科門診張貼海報通知病人有關安排。而律敦治醫院在專科門診部有進行監察準則風險評估 (FTOCC)、亦會透過電腦系統檢視病人是否有外遊紀錄，並會根據政策為過去14天有內地旅遊記錄的覆診病人更改覆診期。