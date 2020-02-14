【武漢肺炎】財會開特別會審抗疫撥款　陳健波：市民水深火熱　

因應武漢肺炎疫情，立法會秘書處表示將繼續實施特別安排，包括當有立法會會議或委員會會議舉行時，每個會議只接待最多五名公眾人士旁聽，所有進入綜合大樓人士均需進行體溫檢測，並強烈勸喻所有出席會議人士佩戴外科口罩，以及過去十四天曾到訪內地或從內地抵港的人士不要進入大樓。 至於立法會天橋入口將繼續關閉，有關安排將實施至下星期日(23日)。

立法會綜合大樓所有公共服務，包括公共申訴辦事處、圖書館和檔案館將繼續暫停服務。除負責支援立法會及委員會會議、維持秘書處基本運作的職員和值勤人員外，其他職員留在家中工作，而大樓於每天晚上8時至翌日早上7時關閉。

全城關注武漢肺炎疫在本港的發展，立法會主席梁君彥今日（14日）決定於下周三（19日）上午11時至下午2時在立法會召開會議，讓議員就疫情的事宜提出質詢，政務司司長張建宗將率領相關政策局局長出席。

財會下周五共8小時專審250億抗疫防疫撥款

另外，財務委員會主席陳健波宣佈，財委會已收到政府通知，要求財委會召開會議，處理政府申請約250億的抗疫防疫撥款申請；由於此項撥款申請緊急及有迫切性，所以決定在本月21號上午十時至一時及下午二時七至時共8小時召開財委會，特別安排此次會議只處理該項目，讓議員可向官員提出有關撥款的質詢。

陳健波說，由於很多處於水深火熱的市民及行業極為需要此次撥款的支援，故呼籲議員「聚焦討論，令議員能夠發揮監察政府的角色」， 確保款項用得其所 ，同時令此迫切的撥款申請能早日通過，以解市民及相關行業的燃眉之急。