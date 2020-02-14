【武漢肺炎】朱凱廸教整布口罩　3款式替代外科口罩（入內睇片）

武漢新型肺炎持續擴散，市面「一罩難求」，不少市民為買口罩冒著寒風通宵排隊。立法會議員朱凱廸就在社交網站上載了一條「情人節土炮布口罩教學」影片，稱在口罩短缺嚴峻的情況下，可能影響公營醫療服務，並令市民一下子信心崩潰，手作布口罩除了是情人節的玩意，更是能減少整體外科口罩消耗，將更多關鍵物資留給前線醫護和保安清潔人員。

三層布口罩將頭末兩層棉布縫合起來便可。（影片截圖）

朱凱廸在facebook上載影片，表示香港正面對口罩的嚴重短缺，市民甚至公營醫療系統亦面對口罩不足的問題，在疫情不會在短期內消失的情況下，要尋找方法面對未來一至兩個月、可能更為惡劣的情況，介紹了3款在沒有外科口罩時可作替代的布口罩。

第一款是三層布口罩，將頭末兩層棉布縫合起來便可。

第二款是由台灣醫生介紹、呈袋形的口罩，中間有空間可放過濾網，包括乾了的濕紙巾或冷氣機過濾網等。

第三款則是配搭外科口罩使用，用棉布做一個圈包圍外科口罩，以延長外科口罩的壽命。朱凱廸稱，香港大學感染及傳染病中心總監何柏良亦曾提到若沒有外科口罩，可以布口罩替代，但須以肥皂及漂白水清洗乾淨。

▼市面搶購口罩情況▼

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朱凱廸續指自製口罩並不複雜，只須從網上下載紙樣，按紙樣剪出底面布塊及中間的防水布，再作縫合便可。看完片段仍然不懂得做口罩的話，朱凱廸除了計劃組織社區車衣隊生產外，亦歡迎市民下周六（22日）到錦上路西鐵站參加布口罩工作坊，一同為口罩更短缺的日子做好準備。