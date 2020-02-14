【武漢肺炎】新三患者住址曝光　「明星飯局」確診女子太古坊任職

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港今日（14日）再確診多3宗新型冠狀病毒感染確診個案，分別居於石澳大浪灣村、石籬二邨石怡樓及永樂街 233 號。至於14日內曾到訪湖北的香港居民，正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈，則進一步銳減至11棟。 兩名新患者在職，當中永樂街患者在上環嘉豪酒家工作。居石澳患者是年初二北角明星海鮮酒家家庭飯局出席者之一，她在鰂魚涌任職文職；鰂魚涌太古坊晚上表示，接獲栢克大廈一高座租戶通知有員工確診，已關閉辦公室進行全面消毒及清潔。

確診的41歲女子在鰂魚涌工作，與太古坊公布栢克大廈有租戶報告有員工確診吻合。（太口地產圖片）

太古坊返工女患者居石澳大浪灣村

本港今日再確診多3宗新型冠狀病毒感染確診個案，累計56宗。衞生署更新過去 14 天內曾有確診新型冠狀病毒感染個案居住過的住宅大廈名單。

第54宗個案為41歲女子，是第53宗個案的表姐，居於石澳大浪灣村，在鰂魚涌任職文職。患者於於1月26日年初二，曾經到北角明星海鮮酒家出席29人聚會，當中已有六人確診，同場尚有四名小童出席。

太古坊辦事處表示，今天傍晚接獲栢克大廈一高座租戶通知，指其一名員工確診感染新型冠狀病毒肺炎，並正於醫院接受治療。該租戶的其辦公室已關閉進行全面消毒及清潔。

70歲男患者居於石籬二邨。（資料圖片）

第55宗個案是70歲男子，獨居於石籬二邨石怡樓。

第56宗患者是61歲女子，居於上環永樂街233號，在上環嘉豪酒家點心檔工作。嘉豪酒家昨深夜公布，全部四間酒樓停業兩星期。

衞生署昨日公布，旺角新世紀廣場及灣仔群策大廈曾在過去14日有確診新型冠狀病毒感染個案逗留。

衞生署今日更新過去 14 天內曾有確診新型冠狀病毒感染個案居住過的住宅大廈名單，以及14日內曾到訪湖北的香港居民，正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單。正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈，則進一步銳減至11棟，沒有大廈新上榜。

5362人正接受強制檢疫

港府於2月8日另外實施強制檢疫令，凡14天內曾前往內地、並經本地入境人士，不論國籍，亦同需進行強制檢疫，違例者可囚半年及2.5萬元。食物及衞生局局長陳肇始今日稱，在實施強制檢疫後，衞生署共向5,362名由內地抵港人士發出強制檢疫令，當中580人為非香港居民。