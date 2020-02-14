【武漢肺炎】新增六類人內地回港豁免強制檢疫　上水屠房職員上榜

政府自2月8日零時開始執行強制檢疫措施，所有從內地入境的人士，包括香港、内地居民和其他旅客，均要強制接受家居檢疫14天。措施實行接近一周，政府今日（14日）再公布多6類人士可以豁免強制檢疫，包括居住於內地的上水屠房職員、供應防護裝備人員、提供內地港人福利支援的人員等，但他們每次進出境時必須戴口罩及量度體溫，由明日（15日）凌晨0時起生生效。若有違反，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

由2月8日凌晨零時起，所有從內地入境香港人士需接受強制家居檢疫隔離14天。（資料圖片 / 余俊亮攝）

政府自2月8日零時開始執行強制檢疫措施，所有從內地入境的人士，包括香港、内地居民和其他旅客，均要強制接受家居檢疫14天。政府早前表示，來往兩地八類人士，包括貨運人員，如貨車司機、船員等，在經過醫學監測、佩戴口罩及定時接受檢疫後將可豁免14天隔離。同時，對政府事務運作必要者、對保障香港人安全、健康或處理公共衛生緊急事態必要者，及在其他方面符合香港公眾利益的極其特殊情況也可獲豁免。

今日（14日）政府再擴大豁免人士的類別至6類人士，包括：

一、由社會福利署署長委託向居住於內地的香港居民提供福利支援的機構的相關人員； 二、為確保各項政府工程、公營房屋工程及機場管理局工程所採用的服務或建造組件或物料的質量、完整性及符合法定要求，而必須在內地工作的建造業人員，而有關工作並不能以其他方式取代； 三、為應對新型冠狀病毒疫情進行研究及提供意見的學術專家及人員； 四、居住於內地的上水屠房及食用牲囗進口商的職員； 五、為家居檢疫供應手環及其他相關材料的公共機構及其伙伴機構的職員及相關人員；及 六、為香港供應個人防護裝備、其原料或生產設備的公共機構及其伙伴、機構、公司或組織相關人員。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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入境後需須戴口罩和每天量度體溫

不過，衞生署會要求上述獲豁免人士於留港期間進行醫學監測，須戴口罩和每天量度體溫，並向署方呈報。此外，有關人士在出入境時，均須通過衞生署在各口岸進行的體溫檢查和健康申報程序。