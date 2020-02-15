【武漢肺炎】買口罩被重複扣錢　香港眾志：會退錢　絕不當捐款

香港眾志早前成功從外地購入10萬個口罩，並通過網上公開發售，惟因系統問題導致出現重複扣錢等情況。 香港眾志昨日(14日)在Facebook發帖，稱已向受影響市民發出電郵，告知相關退款安排，需時約一周。就有言論指，眾志會將市民用作購買口罩的款項視為捐款，並不會作出退款安排，眾志澄清有關指控絕無其事。

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武漢肺炎社區蔓延，口罩成為市民間的搶手物資。香港眾志早前成功購入一批口罩，並在週三（12日）於網上發售。口罩在短短幾分鐘內已全數售罄，有網民反映未能購得口罩之餘，被支付平台重複扣款。

香港眾志昨晚於Facebook發帖，就相關事件致歉，稱已向成功購買口罩的人士發出確認電郵，通知取貨安排，提醒他們留意取貨安排，並帶同單據及身份證明取貨。

而就重複扣款的問題，眾志則指在向PayPal了解後得知，由於PayPal提供的系統短時間內未能處理大量指示，導致出現庫存系統過載或重複扣款的情況。

眾志表示已向不幸被扣款、或被重複扣款的市民發出電郵，告知相關退款安排，而PayPal方面亦迅速作出協調，安排相關市民進行退款，退款程序需時大約一星期。

對於有網上聲音指出，眾志會將市民用作購買口罩的款項視為捐款，並不會作出退款安排，眾志鄭重表示，有關指控絕無其事。眾志強調，透過PayPal系統購買之貨品，均受PayPal所提供的退款系統及「買家購物安全保障」機制保障，香港眾志不會，亦不可能透過PayPal平台發售口罩，以向市民收取任何額外款項。

眾志表示會檢討今次安排，指未來若能再次搜購到口罩，將以更便利的方式向市民供應。

香港眾志早前在網上售賣口罩，惹來搶購潮，有網民被重複扣款。