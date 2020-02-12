武漢肺炎│眾志美國口罩今晚賣　限購一盒售98元　1分鐘極速售完

香港眾志昨日公布，在美國採購十萬個口罩已運抵香港，部分將於網店以低於成本價發售，令市民極度期待。眾志剛公布今晚（12日）8時發售細節，因太多人湧入，晚上更新網店連結為 bit.ly/2boxThx 。有第一時間湧入的網民指，晚上8時03分已見售完，未能完成最後的付款程序。

眾志公布將於今晚（12/2）八時在網店公開發售口罩，每人限購一盒50片裝口罩。（香港眾志fb圖片）

眾志口罩極速售完。（讀者提供圖片）

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眾志公布晚上8時在網店公開發售口罩，每人限購一盒50片裝口罩，眾志原指售價分為三種，由98元至258元一盒，不過晚上眾志改稱因網站負荷問題，現只以98元出售，運費由眾志補貼，沒有其他售價選項，另外因大量瀏覽者湧入，令網店流量已超越負荷，故網店網址亦改用後備購買網址（ bit.ly/2boxThx ）。

眾志提醒購買者務必提供準確有效的Email，並填上與個人身分證上相同的真確姓名，線上成功付款後，將有專人透過Email聯絡通知取貨地點及時間，惟每人只限一盒，如重覆購買者眾志有權不作退款，

另眾志提醒取貨者必須帶同單據，並出示身分證明核對身份，代領者可以購買者的身分證明照片代替，因數量有限，以先購先得方式發售，成功購買與否以Email通知為準。

不過網民指開售一分鐘後已見售完，未能完成付款程序，最終失望而回。

眾志網店： bit.ly/2boxThx

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