【武漢肺炎】《頭條新聞》諷警囤口罩　警去信廣播處長投訴斥抹黑

一向諷刺時弊、曾被左派批評「陰陽怪氣」的港台節目《頭條新聞》，前日（14日）播出的一集惹起爭議。節目推出名為「驚方訊息」的環節，由藝人王喜扮演「忠勇毅」警察，諷刺警隊於抗疫期間的工作，包括警員在青衣長康邨「full gear」上陣後用手機自拍，又嘲諷有警員疑使用警車交收「CSI」口罩。 警方昨日去信廣播處處長投拆，批評節目漠視警方的抗疫工作和努力，「顛倒是非，實在不能接受」，要求處長作跟進。 港台機構傳訊組總監伍曼儀今（16日）回覆《香港01》查詢時證實事件，她表示理解和明白抗疫期間警方、醫護等很多相關部門辛勞工作，但《頭條新聞》有其看法，一直以來以嘻笑怒罵形式反映社會現象和不同看法。

警：無囤積防疫保護裝備

警務處昨（15日）去信廣播處處長梁家榮，投訢指港台電視31在2月14日播出的《頭條新聞》節目，特別是一個名為「驚方訊息」的環節，多次以嘲諷形式抹黑警隊於抗疫期間的工作，處方表示極度遺憾。

信中指，警隊在抗疫期間一直緊守尚位，並積極支接其他政府都門的抗疫工作，後動警務人員成立了抗疫專隊，與退休警務人員組成的義工隊一同參與抗疫。

警方不滿指節目中多次隱喻警方積存大量抗疫裝備，認為與事實不符，「警隊一直按實際當要從政府物流服務署獲發防疫保護裝備，並謹慎分發給前線人員使用，沒有任何囤積。」

警務處斥《頭條新聞》節目完全漠視警方的抗疫工作和努力，形容是「顛倒是非，實在不能接受。」 信中又指，「驚方訊息」環節所報道的錯誤訊息刻意分化政府部門同心抗疫的工作，要求廣播處長作跟進。