【武漢肺炎】醫學聯會指口罩非必要　泌尿外科學會「割席」

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港醫學組織聯會昨(15日)指，健康人士毋須戴口罩，呼籲市民勿過於恐慌。 香港泌尿外科學會今(16日)發聲明澄清指，從未接獲聯會事前諮詢或知會，強調相關言論不代表其立場，又指應以傳染病及呼吸系統科相關指引為準。

香港醫學組織聯會召開記者會，司徒永康（右二）稱，根據世衞標準，健康的人士毋須戴口罩。（資料圖片/張嘉敏攝）

香港醫學組織聯會昨舉行記者會，呼籲市民不必對疫情過度恐慌。應邀出席的港大公共衛生學院名譽臨牀教授司徒永康提到，按照世界衛生組織標準，一般的健康人士不必戴上口罩，他又稱，倘不適當脫下，或經常摸口罩，會適得其反。司徒永康曾任醫管局總感染控制主任，他現時則是世衛傳染病流行病學及控制合作中心主任。



醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則回應稱，如乘搭公共交通工具，及去人多地方，需戴上口罩，與聯會說法相異。

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泌尿外科專科醫生陳樹賢今以香港泌尿外科學會主席名義向會員發出聲明，他確認學會是香港醫學組織聯會屬會之一，惟事前從未收到對方通知或諮詢，澄清指有關言論與屬會立場無關，亦不代表屬會公私營泌尿科醫生或護士意見。

他又提到，其學會並非可就口罩使用方法作建議的官方組織，呼籲會員應以專業機構或傳染病及呼吸系統科指引作準。

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多個醫學組織發聲明駁其言論 籲全民公眾場所應戴口罩

香港感染及傳染病醫學會其後發聲明，引述研究顯示佩戴外科口罩有助預防呼吸道病毒傳播， 學會認為市民不論有否新型冠狀病毒肺炎病徵， 都應在公眾場所時刻佩戴外科口罩。若有病徵之人士，例如發熱，咳嗽，氣喘 ，應立刻就醫，避免與他人聚會，以及經常佩戴外科口罩。

香港公共醫療醫生協會、真普選醫生聯盟及杏林覺醒則發出聯合聲明，表示由於新型冠狀病毒主要以飛沫和接觸傳播，科學界和醫學界亦有明顯證據，證明病毒有效人傳人，聲明建議市民不論上班、乘搭公共交通工具及社交生活，均適宜佩戴外科口罩，摘除口罩時要妥善棄掉，勿重用口罩。聲明又稱，外科口罩足以有效防止飛沫傳播，市民無須佩戴N95口罩。