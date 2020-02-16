【武漢肺炎】鑽石公主號港人回港須隔離　衞署：未知檢疫中心安排

目前停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，有330名香港居民仍在船上隔離，港府正安排包機望將港人接返，但乘客返港後需入住檢疫中心隔離多14日。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（16日）稱，目前未知船上的傳播途徑，入住檢疫中心屬安全的做法，但她指目前由保安局統籌相關事宜，至今仍未知道這批港人將入住哪幾間檢疫中心。署方早前指，檢疫中心使用率近乎飽和，張竹君表示，由於青衣康美樓的住戶已於昨日（15日）回家，估計至少已空出近百個檢疫單位。

鑽石公主號至今已累計有355宗確診個案，當中包括至少11名港人，郵輪停泊在日本橫濱多日，乘客繼續在船上隔離。港府昨晚深夜宣布，將安排包機接返港人，但乘客回港後需入住檢疫中心。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，由於船上有不少確診的舍案，但傳播途徑不太清晰，安排他們入住檢疫中心屬安全的預防措施，署方亦正向日本的衞生部門望取得更多資訊。

康美樓住戶已遷走 騰空逾百單位

港府上星期曾指出，目前4間檢疫中心共150個檢疫單位使用率已近乎飽和，望盡快啟用火炭的駿洋邨及八鄉的少年警訊永久活動中心，可提供逾1,000個檢疫單位，但駿洋邨附近的居民不滿太近民居，引發多次抗議。

張竹君表示，檢疫中心選址視乎感染控制方面，實際上能否做到，但她未透露目前檢疫中心空位數字，僅指出由於青衣康美樓的住戶已遷回家，料有逾100個單位空出，而鑽石公主號相關事宜由保安局統籌，暫未知港人乘客將入住哪些檢疫中心。

「威士特丹號」據報有27港人乘坐

至於早前在柬埔寨泊岸的郵輪「威士特丹號」，一名美國乘客下船轉抵馬來西亞後確診，張竹君稱目前正向馬來西亞及世界衞生組織了解詳情，包括確診者是否在船上感染、所住的房間位置等詳情，由於據報有27名港人曾乘船，署方已聯絡船公司望取得相關資訊。